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30/01/2023

簡約公屋示範單位曝光 市區3地擬建1.5萬伙 整體造價料慳10億

#劏房 #簡約公屋 #何永賢
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　　【晴報專訊】政府提出未來5年內興建約3萬簡約公屋單位，助改善劏房戶等輪候上樓人士居住環境。簡約公屋示範單位昨首度曝光，300多呎單位設獨立廚廁，供4至5人家庭入住，房屋局局長何永賢形容是劏房居民的「救生艇」，月租僅2,650元。消息指，除早前公布的4幅新界土地，當局已覓得牛頭角、啟德及柴灣等3幅市區地，料共興建一半即約1.5萬個單位，整體造價亦有望減10億元，當局最快今公布最新進展。

 

何永賢（右二）帶同劏房戶到簡約公屋示範單位參觀

 

　　政府新聞網昨公布何永賢日前聯同劏房戶參觀簡約公屋的示範單位，並親自介紹單位設計，指300多呎單位適合4至5人家庭入住，月租初步預計僅2,650元。片段可見，單位採開放式設計善用空間，足以擺放一張雙人床、一張單人床及一張碌架床，以至電視櫃、梳化及飯桌；開放式廚房則擺放了中型雪櫃及洗衣機，留儲物空間，但僅能置小型電磁爐；廁所則有熱水爐，但馬桶要放淋浴間，與洗手盆之間有摺門分隔，廚廁均設獨立抽氣扇。

 

300多呎供4至5人住 月租2650元

 

　　政府提出5年內建3萬伙簡約公屋，上月已公布其中4幅用地。消息指，當局已覓得餘下4幅用地，包括牛頭角、啟德、柴灣及小欖樂安排用地；其中啟德世運道料可興建約萬個單位，預計連同牛頭角和柴灣，3幅市區地可建約1.5萬個單位。

 

簡約公屋示範單位設於啟德社區隔離設施內（資料圖片）

 

　　房屋局去年稱，設計和建築工程費約268億元，但有意見質疑造價貴過傳統公屋。何永賢稱，單位有自己一門一戶，方便小朋友成長，是幫助劏房居民的「救生艇」，價值沒法計算，且仍有逾10萬戶住在惡劣環境。

 

　　消息人士指，部分用地情況未必如想像中複雜，料勘探及前期工程成本有望下調；另原擬增設的太陽能發電及智能家電等，考慮簡約公屋或僅使用5至7年，仍使用該等設施未必划算，故將刪減以減省成本。

 

　　由新聞網片段可見，示範單位設獨立冷氣機，但消息人士稱，當局考慮到住戶或有不同需要，如有人僅需普通冷氣機，但亦有人希望使用冷暖機，加上住戶日後正式上樓時，或可拆走冷氣機搬到新居，故簡約公屋未必提供冷氣機，但熱水爐則有提供，最終有望節省共約10億元。

 

最快今公布進度 料分兩期申撥款

 

　　另房屋局過往多次強調，要一次過申請所需撥款，以加快建屋效率。但據了解，當局考慮議員意見後，會分兩期申請撥款，首批包括牛頭角、啟德、元朗及屯門第3A區用地。消息人士稱，8幅用地的土地勘探工作部分仍未完成，若等齊報告才申請，或會拖慢整體進度，故可能會由較簡單的項目展開。

 

　　當局最快今公布項目進度，公屋聯會總幹事招國偉認為，新選址鄰近港鐵站或巴士沿，交通更方便，又歡迎項目造價減少，但認為政府亦應考慮簡約公屋未來可否重用，如可否在其他地點重組，或其他公營房屋項目應用，才能提高成本效益。社協副主任施麗珊稱，基層普遍關注交通及子女轉校等問題，若有一半單位在市區是好事，但亦應為新界單位增配套；若新界區租金較低，應可進一步提高吸引力。

 

簡約公屋單位採開放式設計

 

單位內可放一張雙人床、一張單人床及一張碌架床

 

開放式廚房擺放了雪櫃及洗衣機

 

單位有獨立廁所

 

 

轉載自: 晴報

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