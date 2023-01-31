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31/01/2023

普通科門診復常首日 1400確診求醫佔配額近半 同室候診者：若睇醫生中招好諷刺

#新冠感染 #普通科門診 #隔離
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　　【晴報專訊】新冠確診者隔離令取消，公院普通科門診全面復常，新冠患者及一般病人昨起「同室求診」。醫管局指昨有1,400名確診者求診，佔預留名額約一半。有確診者不清楚求診程序，未預約便「闖關」。

 

多間普通科門診昨未有分隔新冠和一般病人，圖為廣華醫院全科門診候診區。

 

　　有覆診病人稱抗疫3年從未染疫，「若在門診睇醫生中招，覺得好諷刺」。另外，昨有64宗申請自願隔離，310人仍身處隔離營。

 

　　快測呈報平台昨起停運。港府指截至昨日，新增358宗核酸陽性，較前一日456宗少21%，多5人死因與新冠相關；惟當局沒公布最後1日呈報的快測確診人數。

 

　　多間普通科門診昨未有分隔新冠和一般病人，有診所雖設特別候診區，亦未強制新冠患者停留。在廣華醫院全科門診部覆診的吳先生指，憂候診時遭新冠患者傳染，「我從未感染過，如因睇醫生而中招，覺得好諷刺。」本身是新冠康復者的李先生稱，全港有數百萬人曾確診，「唔驚得咁多」。市民陳小姐指因怕感染，已帶備口罩及洗手液，認為有隔離區會較好。

 

柏立基普通科門診昨午恢復常規服務前，已有多人輪候。

 

　　曾是指定診所的新蒲崗柏立基普通科門診，昨午恢復常規服務前，已有10多人輪候。確診者何先生指，昨午快測陽性，有頭痛、咳嗽等，惟因不了解求診程序，沒事先預約便前來求診，幸獲職員放行。

 

確診者何先生沒預約便往柏立基普通科門診求醫，幸獲放行。

 

　　醫管局指，截至昨午5時，有1,400名新冠患者在普通科門診求醫，按每日2,000個新冠名額及1,000個預留名額計算，約佔一半用量。醫管局總行政經理夏敬恒承認，九龍區診所需求較大，已即時調動人手及名額支援，即使部分診所「短時間額滿」，整體名額仍充裕。惟本報記者昨午6時半在HA Go預約今日求診時，有10間診所已無法預約。

 

　　向私營醫療求診的確診者亦趨增，浸會醫院24小時門診截至昨午4時，共收10症，較前兩日多1倍。養和醫療集團則指，昨為約45名確診者作遙距診症，今起開放門診服務。家庭醫生林永和指，昨有5名確診者求診，相信私家醫生有能力接收公院無法診治的病人。對部分私家診所拒為確診者診症，林指或受診所小、醫生年老不宜看診等因素影響，但愈多愈多私家醫生願意收症，「過去一周多了同行查詢如何登記處方口服藥。」

 

64宗申隔離 18人已入營

 

　　病假方面，林指為讓病人痊癒才上班，開4日病假亦合理︰「像老師聲沙難講課，應有4、5日病假；發燒臥床也有1、2日病假休息。」勞聯副主席譚金蓮指，零售、餐飲、運輸業等員工請病假會被扣日薪及勤工獎，有員工憂「睇幾次醫生」才獲連續4日有薪病假，診金負擔沉重，倡僱主以快測取代病假紙。

 

　　強制隔離昨首日取消，惟不乏市民主動要求入社區隔離設施。消防處截至昨午4時接獲64宗申請，18人已入營。保安局指截至昨午5時，有310人仍在隔離營。

 

 

轉載自: 晴報

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