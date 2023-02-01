啟德簡約公屋造價逾95億 每伙逾88萬 地建會：無可能反對

【晴報專訊】各界關注當局興建3萬伙簡約公屋安排，其中爭議較大的啟德世運道地皮項目，據房屋局文件顯示，料明年首季動工，造價料逾95億元，以提供10,700個單位計算，相當於每單位連區內配套設施要88萬元以上。

簡約公屋啟德世運道項目料提供10,700單位，最快可分2期在2026年完工。（資料圖片）

對啓德核心地段建簡約公屋，地產建設商會主席梁志堅稱「無可能反對」，但關注區內交通能否負荷；但有當區議員反對選址，將集會抗議。消息人士稱，當局將繼續與地區溝通，強調世運道是「最佳選址」。

文件顯示，首批4個項目有3個最快今年內動工，而啟德世運道料明年首季，最快可分2期在2026年完工。8個項目整體造價較原先估算減省9.5億元。文件解釋，最新研究顯示工地及地基工程可再改善，另會減少再生能源設施，且不再向住戶提供冷氣機及廚房抽氣扇，但議員鄧家彪關注，簡約屋規模數以萬計，質疑規模效應可否再壓低造價。

文件又顯示，低層和高層簡約屋建築單位平均造價分別為53萬元和65萬元，又強調「脫困數學」有不可輕易量化的巨大社會效益。以啓德造價逾95億元及提供10,700個單位計，平均每單位逾88萬元，反觀最快2025年首季完工的元朗攸壆路，造價僅16.41億元，以2,100個單位計，每個僅78萬元。

消息人士解釋，各地皮情況不同，計算單位造價要減去設計和顧問費，以及興建社福設施、商場和停車場等成本，但細項太多，無法詳列，造價主要貴在要達建築物標準，未來會不斷檢視可否改善設計，強調不會犧牲居住質素。當局又估計，有額外25億元將作為首批1.7萬個單位的5年營運開支需要。消息人士解釋，開支主要用於日常管理及保養，但稱組裝合成建築法保養需要不多，當局或邀非政府機構以至物管公司參與營運。

區議員：居民反對選址 將集會抗議

有意見擔心簡約屋影響啟德核心地段樓價。地產建設商會昨召開特別會議，主席梁志堅會後稱，「政府有咁嘅需要，我哋都無可能反對」，認為如僅作短期用途可接受，但關注項目5年後發展用途，且憂「塞爆」區內交通。消息人士稱，地皮鄰近啟德站，附近又有逾30條巴士綫，加上8個項目均不設泊位，料不會增區內車流，能應付交通需要。

地建會主席梁志堅

但九龍城區議員兼九龍中立法會議員楊永杰亦稱，區內居民反對選址，憂影響第二個核心商業區（CBD2）概念，正向警方申請本月11日集會抗議。但消息人士直言，世運道為最佳選擇，甚至「有人問點解唔係塊塊地（其他選址）都咁好」，且選址與鄰近住宅有相當距離。

文件又指，獲編配簡約屋的住戶不會再獲現金津貼，料5年間可節省20億元。對會否擔心早於啟德落成的項目欠吸引，尤其小欖樂安排等選址交通不便。消息人士坦言，申請人要自行衡量，但認為新界租金便宜有吸引力，又強調樂安排鄰近轉車站，當局亦會加強交通，「唔係唔方便，係相當方便」。