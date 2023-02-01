  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

01/02/2023

逾7成收生減近25% 教聯會憂爆幼園倒閉潮

#幼稚園 #收生
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】近年出生率下跌，加上移民潮等因素，導致學校收生減少，幼稚園更是首當其衝。教聯會早前調查發現，本港逾7成受訪半日及全日制幼稚園，去年收生減少近四分一，分別平均少收23和19名新生，另有逾半學生因為移民而退學。且有9成學校預期來年收生人數繼續下降，6成學校表示須裁減老師人數。

 

朱國強（右）指大部分幼稚園依賴學生單位資助額營運，收生下降增營運壓力，左一為教聯會理事蔡麗芳、左二為林翠玲。

 

　　教聯會憂幼教業界會出現倒閉潮，呼籲政府增加資助。

 

　　教聯會去年12月就幼稚園收生及營運問題進行調查，獲229間幼稚園回覆，結果有79%半日班幼稚園和76%全日班幼稚園承認較前年收生減少，分別平均減少23和19名學生，即收生減少近四分一，主因包括學校所在地區出生率下跌，學生因應疫情退學和轉制就讀等，另有逾半學生是因移民而退學。

 

逾半學生因移民退學

 

　　另外，約87%受訪學校對來年收生情況不樂觀，僅5%預計收生人數不會減少甚至會低位回升。面對營運的不明朗因素，只有6成受訪學校認為當局資助能應付營運開支，有6成學校更計劃裁減教師，平均每校減少2至3名教師，另有42%幼稚園預期來年會凍薪。

 

教聯會認為政府應藉制定人口政策、鼓勵生育，以改善低出生率。（資料圖片）

 

　　教聯會副會長胡少偉指，由於本港出生率在過去5年持續下跌，前年出生的嬰兒人數跌至只有3.7萬名，預期幼稚園收生將持續下滑。

 

　　副主席林翠玲亦謂，過去2年接連有幼稚園因收生不足而停辦，單在去年已有約20間幼稚園結業，更有消息稱來年或有3位數字的幼稚園結業。

 

倡津貼資助 長遠鼓勵生育

 

　　副會長朱國強坦言，大部分幼稚園依賴學生單位資助額營運，收生下降令學校經營面臨壓力，籲當局增加學生單位資助額2成、發放一筆過津貼等措施以支援業界，長遠亦應藉制定人口政策、鼓勵生育，改善出生率低的情況，才能改善幼稚園收生不足及經營困難的問題。

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#幼稚園 #收生

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk