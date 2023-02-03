「你好，香港！」啟動 盼吸150萬旅客 3月起送逾70萬機票

【晴報專訊】港府「你好，香港！」旅遊計劃啟動，機管局將於下月1日送出逾70萬張免費機票，當中58萬張機票送予亞洲及內地等旅客，另8萬張則於今夏送予香港市民，期望以「乘數效應」吸引150萬名入境旅客訪港。機票將以買一送一、大抽獎等方式送出。特首李家超形容，這是全球有史以來「最盛大的歡迎儀式」，向全球各地朋友宣告香港已經「回來了」，冀港市面更熱鬧，商舖丁財兩旺。財政司長陳茂波則盼，本港不但復甦至疫前，更蛻變至新階段。

港府盼通過送贈機票帶來「乘數效應」，吸引旅客多帶2、3名親友訪港。

李家超昨先後以英語、普通話及廣東話宣布，香港步入全面復甦新里程，盼新一年大量旅客重臨，商舖丁財兩旺，食肆及旅遊景點熱烈地「動起來、活起來、經濟好起來」，期待與新舊朋友講一聲「Hello！你好！」。機管局行政總裁林天福指，將向主要客運市場旅客送出50萬張機票，東南亞最先受惠；第二階向東北亞、內地及其他市場旅客贈票。到今夏將送8萬張出境機票予港人，以配合暑假外遊旺季；另有8萬張則送予大灣區旅客。

特首李家超（中）昨主持「你好，香港！」啟動儀式

抽獎或遊戲等送出 東南亞客先受惠

他指，機票主要由3間本地航空公司直接或通過代理送出，派發期為3至9月，形式或是大抽獎、先到先得、買一送一或遊戲等，部分機票會提供予旅遊業界及政府機構宣傳香港；連同早前的6萬張鼓勵港人接種機票，合計逾70萬張機票經不同渠道送出。林期望，通過送機票帶來「乘數效應」，吸引旅客多帶2、3名親友訪港，最終帶動150萬名旅客訪港，佔未來半年約10%的客流量。陳茂波指，本港不但要復甦至疫情，更要借重新起動蛻變至新階段。國泰指，3月起會先送東南亞機票，4月送內地機票，東北亞及中長綫地區在5月後送出。香港快運指，4月起會分階段送出機票。香港航空稱會推出來回經濟艙機票禮遇，3月起東南亞旅客先受惠，中國、日韓客隨後可預訂。

旅議會主席徐王美倫指約5萬張機票將經本地旅行社送出，當中8成涉入境客，2成涉出境港人，但送贈方式仍待協商。縱橫遊執行董事袁振寧指，港人專享的8萬機票有推動作用，惟數量太少，助益不多。

辦入境遊的東洋旅行社副總經理俞育永指送機票有吸引力，日本旅客會攜家帶眷外遊，預料今年6至7月訪港日客漸多；吉安旅運總經理阮鳳蓮指，泰國旅客在2、3月將湧港參神，送機票有作用，「但酒店已好爆，新客訂房或有難度。」香港入境團旅行社協會創會長謝淦廷認為，應以買一送一或city tour套票形式發放，「即旅客要買酒店等套餐，才能享免費機票，對旅遊業才有幫助。」

下一頁 旅發局億元宣傳香港 特首明星網紅拍片 百萬份消費優惠送旅客 至少百元着數