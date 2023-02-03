迪士尼開放日聘600人 過百人排隊 應屆DSE生粉絲應徵

【晴報專訊】香港迪士尼昨首次在園內舉辦大型職業博覽及招聘會，提供600個全職及兼職職位空缺，涵蓋樂園和酒店職位，全職起薪點連交通津貼約每月1.5萬至2萬元。昨有過百人在招聘中心外排隊，等候填表和面試，其中有應屆文憑試考生暫停「備戰」前來應兼職酒店營運職位；亦有不少迪士尼粉絲欲圓夢到樂園工作。

「迪士尼創夢家開放日」 職位空缺涵蓋樂園營運、酒店、餐飲、商品部等部門。

樂園指，過去3年疫情期間無裁員，將續觀察通關後客流，按實際情況再增聘。

招聘中心可即場填表面試

是次「迪士尼創夢家開放日」提供600個全職及兼職空缺，涵蓋樂園營運、酒店、餐飲、商品部等部門。樂園又邀請了逾30間非牟利機構等參與，有3,000人登記。

觀察通關客流 按情況增聘

樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂指，入境旅客數目料隨通關漸增，加上今年陸續有新項目和設施落成，包括魔雪奇緣世界下半年開幕，料未來數月人手需求增。至於樂園會否回復7天開放，鄭稱會視乎旅客需求調整，又指過去3年無裁員，會續觀察通關後客流，按實際情況再增聘。

修讀主題樂園相關課程的周同學，昨晨9時半已到場，他指過去曾在樂園做商品營銷實習，今次盼應徵成兼職樂園營運款待專員，他笑言自己喜歡米奇老鼠，以往每周去樂園2至3次，且樂園國際化，工作環境好，福利亦吸引，加上首次有園內舉行，故想體驗一下。

正備戰DSE的應屆考生張同學，以往平均每月入園4次，甚至入住酒店，她不想做「死板」文書工作，故望申請兼職酒店營運職位。主修幼教的大學四年級生鄭同學和伍同學，則欲應徵全職娛樂款待專員，期望薪酬達1.5萬元或以上，她們喜歡園內開心歡樂的童話氣息，且認為較幼師具自由度和明朗前景，又可與小朋友相處。64歲機場清潔工高先生則欲應徵成全職清潔員，他指迪士尼可5天工作，加上家住東涌，故到場碰碰運氣。

大四生鄭同學（左）和伍同學，欲應徵全職娛樂款待專員。