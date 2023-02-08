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08/02/2023

情人節$8.8萬豪食豪住 坐直升機「冧」上天 餐廳爆滿最平2位$568

#情人節 #情人節套餐
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　　【晴報專訊】下周二就是一年一度浪漫情人節，今年不再受防疫措施束縛，不少餐廳和酒店均推出情人節餐飲及住宿計劃，並加送小禮物或活動吸客，如送珠寶現金券、心形泡泡浴球等，晚餐由2位568元至2位5,788元都有，其中半島蜜月套房staycation盛惠8.8萬元，可享5道菜燭光晚餐，兼18分鐘直升機空中遨翔，同情人「冧到上天」。

 

　　部分餐廳情人節正日晚餐已預訂爆滿，預計銷情同去年「無得比」。

 

　　各大酒店及餐廳今年各出奇謀搶情人節市場。半島酒店吉地士餐廳推出6道菜套餐，2位5,788元；而每年只對公眾開放1次的羅馬風格泳池，則將設5道菜套餐，2位4,688元；酒店內其他餐廳亦設多種套餐。住宿方面，情人節住宿禮遇房價5,980元起（以豪華客房計），或可以88,000元入住蜜月套房，盡享18分鐘直升機空中遨遊體驗及享用5道菜燭光晚餐等。半島指，年初起已陸續收到情人節餐及住宿預訂，吉地士、Felix餐廳及大堂茶座都尚餘少量座位，指疫情緩和及限制放寬，加上中港全面通關，對預訂及銷情表樂觀。

 

半島酒店88,000元蜜月套房，住客可享18分鐘直升機遨遊體驗及享用燭光晚餐。(網上圖片)

 

　　不少餐廳和酒店更加送小禮物和活動吸客，如九龍灣「熊小館」在情人節當天便推出小熊情人節套餐，可享4道菜式和獲贈森林系毛小熊掛飾乙件，2位僅568元。尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳則在本周五至情人節，推5道菜情人節套餐，還加送朱古力及300元周大福現金券，每位盛惠1,458元，惟該餐廳情人節正日預訂已爆滿。愉景灣酒店由周末至14日推浪漫假期住宿計劃，2,099元起包入住山景客房1晚、雙人自助早餐及浪漫晚餐；另可獲特別版情人鎖套裝、心形泡泡浴球禮盒、免費參加雞尾酒工作坊，還可以優惠價490元於水療中心享用30分鐘肩頸按摩服務。

 

 

預訂尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳情人節套餐，送朱古力及300元周大福現金券。（受訪者提供）

 

預訂周末酒店房旺場

 

　　德國餐廳Heimat by Peter Find本周五至14日，推6道菜情人節套餐，2位2,980元，預訂還可9折選購禮物籃和加購德國百年品牌泰迪熊。該餐廳形容，不再限制每枱人數和營業時間後，對銷情很有幫助，料可回復疫前60至65%。

 

 

預訂Heimat by Peter Find情人節套餐，可9折選購禮物籃和加購泰迪熊。（受訪者提供）

 

　　康得思酒店The Place周末至14日的情人節晚市自助餐，成人788元起，小童598元起；另有3款住宿套餐，預訂部分套餐還可享雙人水療，再於特設浪漫餐車、帳篷或客房內享用專屬晚餐，如連續預訂2晚，翌日晚餐更可升級為米芝蓮星級晚宴，每晚2,998元起（以豪華客房計）。該酒店指，今年情人節為平日，銷情較假期平淡，但相信不少情侶提前慶祝。截至目前，情人節前的周末酒店房間都很旺場，當日自助晚餐訂座率亦較去年升，惟市民較往年提早預訂的情況不算明顯，或與他們外遊慶祝有關。

 

業界：銷情樂觀 去年無得比

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，今年防疫措施幾近全面取消，帶動市民外出用膳，情人節相關餐飲預訂已5成滿，料酒店餐飲銷情特別樂觀，情況與去年「無得比」。

 

 

轉載自: 晴報

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