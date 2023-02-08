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08/02/2023

去年1成教員離職 科大擬全球招聘6學術領域人才

#人才 #科技大學
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　　【晴報專訊】人才流失影響浮現，去年施政報告提出多項「搶人才」措施，大學亦然。科技大學宣布推出30周年策略招聘，擬在生物醫學、人工智能及綠色科技等重點領域，在全球聘請30名一流人才領軍。

 

科大擬聘30名副教授或以上的一流人才，在6重點領域領軍。

 

　　對去年教員離職率達1成，校長葉玉如稱，流失是正常現象，且有不同原因，惟整體教員數目實際有微升。

 

科大校長葉玉如

 

　　策略招聘涵蓋生物及轉化醫學、材料科學及未來能源、人工智能、創新工商管理、可持續及綠色科技、藝術科技及人文科學，擬聘30名副教授或以上的一流人才。葉玉如稱，會為人才創造一流學術環境，支持香港創科發展。首席副校長郭毅可稱，大學由學者的住房到子女教育都會照顧，且香港有內地聯繫亦能吸引學者，對招聘非常有信心。

 

　　科大上學年教學人員離職率達10%，創18年來新高。葉玉如稱，教員流失屬正常現象，涉不同原因，如退休或被挖角，亦有人轉到廣州科大任職，校方無統計移民情況，但指教員數目在過去5年實有微升。

 

　　霍英東研究生院院長、廣州科大副校長吳宏偉則期望，政府搶人才之餘，亦要「搶」國際學生，因由本港自行培育的人才對本港更有歸屬感，科大期望本地及國際研究生分別達2成，大中華研究生則可達6成。他透露，目前本地研究生只佔16%至17%，建議港府可用較高薪酬聘請具研究生學歷者任公務員，尤其是工務或科學相關職位，方能吸引本地學生進修。

 

推30周年重點研究計劃

 

　　校方另將推30周年重點研究計劃，副校長（研究及發展）鄭光廷指，將甄選30個具影響力的研究計劃，協助學者參與港府投資百億元的「產學研1+」，另推前沿科技產業聯合研究院計劃，資助10至20個指定產業領域的學者，鼓勵與業界共同研發新的前沿科技。

 

 

轉載自: 晴報

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