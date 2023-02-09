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09/02/2023

建造業今年缺人15% 料4年後惡化至20%

#建造業 #人手不足
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　　【晴報專訊】建造業議會昨發表新一份《建造業人力預測報告》，估計本港今年建造業人手不足比例介乎5至15%，並在未來4年擴大至15至20%；其中技術工人更估計由今年缺1萬人升至4萬人；專業人員亦由缺約4,000人增至約6,500人。但建造業議會主席何安誠強調，輸入外勞是最後手段。

 

建造業議會指輸入外勞屬「最後手段」，仍以招攬和培訓本地人手為先。（資料圖片）

 

欠1萬技術工人 將增至缺4萬

 

　　議會引述去年《建造工程量預測》，本港建造業總工程量將逐步增至每年逾3,000億港元水平，以此推測，建造業專才、技術人員及工友今年約有5至15%人手不足，至2027年則擴至約15至20%。

 

　　其中技術工人不足料由今年約1萬人增至2027年約4萬人，工地技術人員及監督人員則由缺約3,500人增至約8,500人，專業人員由約4,000人不足增至約6,500人。報告舉例，地磚鋪砌工本年度起已有最少25%短缺，假天花工、平水工、通風設備技術員等亦在未來數年有同等比例職缺。

 

　　民建聯立法會議員顏汶羽對人力短缺表憂慮，認為不應排除「輸入外勞」作合理選項，政府可在確保本地就業優先前提下，探討放寬建造業輸入外勞。但何安誠強調，輸入外勞應屬「最後手段」，現仍會以招攬和培訓本地人手為先。

 

倘多用組裝合成法 可省人力需求

 

　　何指，報告提及的職缺數字，純粹以工程量預測人力需求，並與現有人手對比，未計應用科技等措施，如去年研究曾推算若全港建築工程均採用組裝合成法，將可省卻1.5萬至2萬名工人。

 

　　議會執行總監鄭定寕亦舉例稱，科技園的「創新斗室」和百勝角消防宿舍等採用組裝合成法後，其工人數目比過往大幅減少近半，對未來建造業人手審慎樂觀。何安誠認為，目前最重要是提高工程安全意識，並加強向市民宣傳建造業是「用科技的建造業」，吸引更多人入行。

 

　　發展局回應稱，會參考議會預測數據，評估如何透過多管齊下策略加強人力供應和減低需求，期望今年中或之前就建造業人手需求提出整全策略，重申政府去年已向議會撥款10億元，培訓人才和提升業內技術。

 

 

轉載自: 晴報

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