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10/02/2023

私隱署去年接3848投訴升15% 起底增7成拘12人 一半涉金錢糾紛

#個人資料私隱專員公署 #起底 #銀行學會 #資料外洩
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　　【晴報專訊】個人資料私隱專員公署昨公布去年全年共接獲3,848宗投訴，比前年增長15%，主因是前年10月刑事化的「起底」，相關投訴增長近69%所致；而截至去年年底，署方共拘捕12人涉「起底」，當中一半涉金錢糾紛，涉政見則僅1宗。

 

　　另公署去年初接獲香港銀行學會通報外洩逾11萬人的個人資料，經調查後已要求作糾正。

 

私隱專員鍾麗玲指涉「起底」的投訴由前年1,045宗，增至去年1,764宗。

 

　　私隱專員鍾麗玲昨表示，去年全年共接獲3,848宗投訴，比前年多15%，但較2020年跌近21%，而投訴增主因是涉「起底」的投訴由前年1,045宗增至去年1,764宗，升幅接近69%；從前年10月8日「起底」刑事化起計算，公署共處理了2,128宗「起底」投訴，當中有28%屬金錢糾紛，27%與家人和感情糾紛有關。

 

　　她稱，新例生效後公署共就114宗起底個案展開刑事調查，當中32宗轉介警方跟進，並展開12次拘捕行動，共拘捕12人，至去年年底共5人被起訴，當中2人被裁定罪成。她透露，該12人當中有一半因金錢糾紛而作起底，而除1人貼街招外，其他均循社交媒體平台和即時通訊軟件發放「起底」訊息；另僅1宗涉及政見。

 

　　另署方去年共向26個平台發出1,500個停止披露通知，涉及逾1.7萬條「起底」訊息，遵從率逾9成。對有報道指公署曾研究封鎖涉發放起底訊息的即時通訊軟件，她稱相關平台接獲要求後，直接移除整個涉及「起底」的頻道，故不需進一步行動。

 

銀行學會洩逾11萬人資料

 

　　此外，公署去年接獲105宗資料外洩事故通報，公私營機構分別佔41宗和64宗，其中香港銀行學會前年12月涉嫌外洩1.3萬名會員及約10萬名非會員的個人資料。署理首席個人資料主任（合規及查詢）郭正熙指，公署已完成調查，發現前年1月學會因應疫情推動在家工作安排，並啟用SSL VPN功能供員工遙距登入系統，但當時仍未修補防火牆生產商2019年公布的保安漏洞，致學會職員在前年12月底發現未能正常存取6台伺服器，部分電腦及備份數據更被勒索軟件加密。

 

香港銀行學會涉外洩1.3萬名會員及約10萬名非會員的個人資料

 

　　他引述學會稱，學會和系統服務供應商事前均不知相關漏洞，但承認未有為所有相關裝置掃描漏洞，認為學會違反《私隱條例》規定，向學會發執行通知，指示其徹底檢視系統保安及作定期審核等。

 

　　他續指，過去2年向公署通報的資料外洩事故中，約3成涉黑客入侵，受影響市民更已破百萬，故去年8月發指引，冀向相關持分者提供加強資料保安的建議。

 

 

轉載自: 晴報

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