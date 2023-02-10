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10/02/2023

競選單張批評港府共產黨 控方：林卓廷筆記寫同意「光時」理念

#民主派初選 #串謀顛覆國家政權罪 #林卓廷
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　　【晴報專訊】47人涉組織及參與民主派初選，16人否認串謀顛覆國家政權罪案續審。控方指時任立法會議員林卓廷批評《香港國安法》和共產黨極權，並於筆記寫下同意「光時」理念。控方開案陳詞完畢，預料下周一傳召證人。

 

西九龍法院大樓一幅玻璃幕牆前日懷疑遭射擊爆裂，警方昨早加強保安，派出大量警員在現場駐守。

 

　　控方昨於開案陳詞繼續提及各被告言行，控方指時任立法會議員、民主黨副主席林卓廷的競選單張標籤共產黨及港府為「極權」。林在初選論壇上，散布被指針對警方散播未經證實的指控，以及批評國安法和共產黨。控方指，即使林當時面對在立法會擾亂秩序的刑事檢控，仍然承諾在議會抗爭。

 

被告林卓廷（資料圖片）

 

梁國雄：任期內均否決預算案

 

　　警方搜屋發現，林的初選論壇筆記寫道「完全同意光復香港，時代革命呢個理念」。林最終勝出，按計劃參選立法會，並在提名表格附上參選傳單，強調初選的目的是迫使政府回應五大訴求。在政府推遲立法會選舉後，林繼續提倡堅守議會戰線。

 

　　　前立法會議員、社民連副主席梁國雄，被指在Facebook發文指社民連會支持共同協議和「直接否決惡法和不義撥款」。梁又稱在抗爭路上從未缺席，並指「墨落無悔」聲明書只是重複初選的初衷，沒需要簽，而他任期內每年均否決預算案，「對我嚟講已經唔係問題」。梁最終落敗，依計劃棄選立法會，並指官方指初選非法是毫無根據和可笑。

 

　　控方昨承認在開案陳詞兩度誤將梁國雄「否決《財政預算案》」寫成「無差別地否決《財政預算案》」，將作修改。

 

　　控方指，自稱本土抗爭派鄒家成與共同草擬「墨落無悔」聲明書的梁晃維及張可森，於影片中解釋發起理念，強調簽署聲明的重要性。鄒指，戴耀廷雖不要求所有參選人簽署共同綱領，但3人認為不能讓民主派單方面撕毁約章。

 

　　前《立場新聞》記者、報稱獨立民主派的何桂藍，被指在國安法壓境下堅決反抗，決意在議會戰綫抗爭，承諾與民主派共抗極權。其參選宣言是「一息尚存力戰不降」，又指「識時務者，會笑我哋螳臂擋車」、「但佢哋永遠都唔會明白......反抗，先可以改變到香港嘅宿命」。

 

陳志全所屬政黨被指支持初選

 

　　時任立法會議員陳志全，其政黨人民力量被指發聲明支持初選及參選人應受共同綱領約束。控方指，陳在網台節目展現其對戴耀廷的政治議程有充分認知，並承諾人民力量會全力支持謀劃。陳在街站拉票時曾稱，無論誰當選也要否決預算案，迫使政府回應五大訴求。

 

被告陳志全

 

　　控方昨完成開案陳詞，辯方今先爭議專家證人證供，預料下周一控方將傳召證人。

 

 

轉載自: 晴報

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