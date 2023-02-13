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13/02/2023

11月擬再舉辦 3.4萬健兒跑渣馬出席率冠歷屆

#渣馬 #馬拉松
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　　【晴報專訊】受疫情影響，原定去年11月舉辨的第25屆渣馬延至昨日舉行，有逾3.4萬人出席，為歷屆出席率最高。全馬男女子組三甲由非洲跑手包辦，紀嘉文及黃卓寧分別為男、女子本地跑手首名；黃啟樂與羅映潮分別在半馬稱王封后。

 

昨日濕度一度高達100%，但今屆渣馬出席率仍逾九成。

 

　　昨濕度高達100%，截至昨午5時，累計有35名跑手送院，4人嚴重，部分人出現熱衰竭；有跑手指天氣濕熱影響發揮。香港田徑總會透露，正計劃在今年11月再舉辦賽事，如成事將是首次於1年內舉辦2次賽事。

 

　　今屆渣馬出席率達96%，田總主席關祺在賽後指，比賽期間溫度約9至24度，相對濕度達90至100%，惟無阻跑手熱情。他指，田總有責任每年舉辦最少1次馬拉松，正計劃今年11月再辦賽事，如成事將是首次於1年內舉辦2次賽事，盼可增加名額。

 

　　半馬和10公里昨晨5時45分，分別在尖沙咀彌敦道及東區走廊起步，全馬於昨晨6時在彌敦道出發。全馬男女子組三甲由非洲跑手包辦，其中肯尼亞跑手Kipchumba Philmon Kiptoo以2小時10分47秒的成績首名衝綫。香港馬拉松紀錄保持者紀嘉文則以2小時24分45秒成為最快的本地男跑手，他說參賽是為鼓勵10周前中風的爸爸「只要不放棄，人生充滿希望」；黃卓寧則以2小時50分02秒成為全馬本地女子首名。

 

35名跑手送院 4人嚴重

 

　　半馬由上屆全馬男子冠軍黃啟樂稱王、上屆10公里賽女子冠軍羅映潮封后；10公里賽男女子組由三項鐵人選手黃子圖及蔡欣妍奪冠。

 

 

黃啟樂與羅映潮（圖）分別在半馬稱王封后

 

　　昨日天氣濕熱，不少跑手出現抽筋等不適，有人到達終點後暈倒，需送院治療。截至昨午5時，醫管局公布累計35名跑手送院，包括24男11女，年介19至75歲，4人嚴重，10人穩定，21人出院。

 

　　大會醫療事務總主任林建群指，天氣潮濕礙散熱，有跑手體溫過高、熱衰竭和頭暈等。事隔4年多再參加10公里賽的26歲黃先生說比賽開始就下雨，過程不太舒服，今年成績僅1小時4分鐘，比預期慢。

 

 

轉載自: 晴報

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