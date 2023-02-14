公院3.6推電子病假紙 「HA Go」存取 保險索償訴訟或要紙本

【晴報專訊】公院病假紙電子化。醫管局3月6日起推電子醫生證明書及到診證明書，更設二維碼驗證真偽，病人可透過HA Go應用程式內帳戶下載或轉發，惟16歲以下兒童因無HA Go個人帳戶，現無法查閱電子病假紙。

當局指電子版與紙本病假紙會雙軌並行，暫未有淘汰紙本的時間表。（資料及設計圖片）

保險業界及僱主則關注，電子病假紙核實系統支援限期，日後若有索償訴訟或仍需靠紙本。有工會指，基層長者工友面對數碼鴻溝，未必懂用電子病假紙請假，倡續保留紙本選項。

醫管局總行政經理李立業指，下月6日起推「電子病假紙」及到診證明書，並以電子簽署取代醫生手寫簽名，證明書會自動傳送至病人HA Go帳戶，方便轉發予僱主請假。另每張電子病假紙均設加密二維碼，掃描後可核實真偽。李指病假紙數碼化可避免遺失，遙距診症患者亦毋須等寄送或親領病假紙，但電子版與紙本現階段仍會雙軌並行，暫未有淘汰紙本的時間表。另局方3月底會推下一階段電子化，包括送藥服務等。

醫管局指現時每月約發15萬張病假紙，而HA Go下載量已逾220萬。

醫管局補充，現時每月約發15萬張病假紙，HA Go下載量已逾220萬，活躍用戶約175萬人次。惟按現政策，用戶需年滿16歲，照顧者模式亦不支援查看他人的病假紙，換言之，縱家長代勞，16歲以下學生仍無法使用電子病假紙向學校請假。

長者工友有數碼鴻溝 工會倡保留紙本

保險業聯會指，病假紙非用作申請賠償的收據，故保險公司一向接受副本及電子版本。恆昌保險經紀董事潘榮輝指若涉工傷索償糾紛，因要提供法律文件，關注核實的二維碼是否仍生效，而法庭是否接受電子文件，認為最終或仍需紙本證明。中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，電子病假紙有利大企業整理人事數據，中小企行政成本亦不高，惟公司會計資料需保存7年，若日後只靠二維碼查驗，憂已過儲存期限，企業要另存檔。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，公司有電子平台予員工上傳「紙本病假紙相」，收電子病假紙問題不大，「若非涉工傷、超長病假或保險索償，不太會驗證真偽。」

醫管局回覆指，雖然HA Go內病假紙僅保存2年，但二維碼未設使用期限，有需要者亦可再索取證明。

但清潔服務業職工會總幹事杜振豪指不少工友請病假時忘記留副本，電子化有助解決爭拗，惟年長工友有數碼鴻溝，「約一半人不懂用WhatsApp，勉強他們用是變相歧視。」他倡公院全面電子化後，仍保留免費紙本的選項予有需要病人。

尚至醫療副主席陸志聰同意公院做法勢推動私營仿效，惟私醫發電子證明需考慮保險、僱主認受，遙距發病假紙要考慮驗證病人身份方式，冀港府發指引。西醫工會會長梁漢輝指電子病假紙簽發成本高，個體戶醫生難做到，醫療集團較有條件執行，「若做不好驗證易有漏洞。」本報向多間私院查詢，荃灣港安醫院指會按需要再研究；養和亦指視乎僱主接受程度再研究；中大醫院指暫未提供電子版證明書。