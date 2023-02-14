2-3月往來日本 國泰快運再削逾300班 旅社料4月未必再減

【晴報專訊】國泰航空及香港快運昨再取消至3月底前往返日本航班，涉福岡、沖繩、大阪及東京等地逾300班機，但國泰擬3月底恢復名古屋航班。日本下月底踏入櫻花季節，有本港旅行社代表稱旅客報團時已告知航班或有變，但大多可改出發日，今次影響相對輕微，料4月未必再減班。

（資料圖片）

日本續限制香港往返當地航班數量。國泰稱目前每周營運72班機往日本，較原定少13至15班，要取消由本月3日到下月30日期間的210班機，東京佔最多88班，其次是名古屋。香港快運每周營運74班機，亦較原定少20至22班，取消下月3日至30日的航班，涉約170班機，以福岡及東京羽田機場受影響日子較多。兩間公司均稱，直接向公司訂票的乘客會收到通知，其餘可聯絡代理。

下月底便是日本櫻花季節，當地預測福岡3月底便開花，4月初滿開。縱橫遊執行董事袁振寧指再減班令約200名團友受影響，但大部分料可改提早或延遲一天出發。東瀛遊執行董事禤國全稱受影響班次非旅行社一般選搭，對公司可謂「無影響」，且今次國泰一次過公布整月安排，要調動亦較易。

國泰擬3.31恢復名古屋航班

國泰預告，擬下月31日起恢復每周5對往返名古屋航班，且原定4月及5月的航班數量與日本當局准許數量相若，料屆時可大致如期運作。袁解釋，連番取消航班主要因日本去年底公布旅客免檢安排，航班需求大增，致要額外加班，後因內地疫情才施加限制，惟4月到10月航班數需再申請，當局應已考慮相關因素，但不諱言近期旅客遊日意慾受影響，寧到台灣或韓國。