機場三跑工程涉貪案 起訴多8人涉$2億合約

【晴報專訊】廉政公署去年8月起就機場三跑系統項目涉貪案共拘捕32人，包括4名機管局高層，當中2人已提堂；廉署昨再落案起訴多8人，明日須於東區裁判法院應訊，令是案被檢控人數增至10人。廉署指，2名時任機管局高層前後共收取430萬元賄款，以協助相關公司取得總值逾2億元的合約訂單。

去年8月起就機場三跑系統項目涉貪案，共有32人被廉署拘捕。（資料圖片）



10名被告年齡介乎27至65歲，包括機管局時任總經理殷國強、時任首席高級經理李永輝及其妻子陳珏丹；多金鋼結構工程的董事李錦安和其親信屈紀章；卡樂工程的東主吳啟安和前項目經理廖偉倫；及駿豐工程的經營者王清梧、黃斌漢和公司獨資董事兼股東黃汝鏗，當中李永輝及吳啟安早前提堂。

鄭礎明（右）指不排除有更多人被捕或起訴，旁為廉署執行處高級調查主任黃妯鎣。



廉署執行處總調查主任鄭礎明指，他們面對的15項控罪全部在2017年1月至去年8月期間發生，當中殷國強及李永輝自作為機管局以短期合約聘用的工程師開始，涉嫌共收取430萬元賄款，分別向3間公司提供利益，包括協助作為砂供應商的駿豐取得逾1.4億元的填海用砂供應採購定單、協助多金取得總值3,700萬元臨時鋼平台供應及安裝分判合約，以及協助卡樂獲得2,800萬元填料運輸分判合約。



涉大型基建公眾利益 廉署重視



此外，李永輝及妻子陳珏丹涉嫌清洗犯罪得益共約600萬元，黃斌漢及黃汝鏗另被控涉嫌串謀從駿豐偷取35萬元自用。



鄭礎明強調，由於案件涉大型基建、重大公眾利益和巨額資源，署方十分重視案件，經過逾年的調查後採取行動，不排除有更多人被捕或起訴。



他相信，案件涉2名機管局人員的個人操守問題，未發現機管局內有貪污文化，局方亦有獨立單位驗收材料或工程質素，相信事件未有影響相關審查制度，故三跑的工程質素應不受影響。



未發現機管局內有貪污文化



機管局表示，將繼續按執法機構的要求提供協助，而涉案前員工和分判商均沒再參與任何機場的工程，且在全面檢視後顯示相關施工部分合乎法定準則及機管局制定的要求，未有發現異常及不足之處。