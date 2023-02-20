聯合醫院塌手術燈擊傷1員工 公院29手術室用同款須檢查

【晴報專訊】公院昨爆出手術室「冧燈」驚人事故。聯合醫院一手術室的手術燈於上周六（18日）突塌下，擊傷1名麻醉助理，幸當時未有手術進行。現場照片可見，手術燈連同支架塌在手術床上。醫管局指，料與螺絲狀態有關，同院5支手術燈將更換，公院共有29間手術室使用同款燈要檢查，非緊急手術或改期。有工程師估計，手術燈螺絲或斷裂，墜下衝擊力逾400磅，足以擊碎頭骨。

涉事手術燈鬆脫跌落壓正手術床

前線醫生及病人組織指事故匪夷所思，若有手術進行，恐造成性命之虞，促全面檢示。涉事手術燈為瑞典品牌，由原廠保養維修。局方指已委託工程專家分析成因，據了解，正循螺絲質量等方向調查。

同廠相類手術燈

事故發生當時，據了解有麻醉助理在手術室內，準備稍後的半緊急手術，結果遭燈具擊傷。現場照片可見，手術燈、屏幕連支架全塌下，正好壓在手術床上，幸當時無病人進行手術。醫管局指，1名麻醉助理被手術燈撞傷肩膊，現已出院，傷勢無大礙。

初步涉「螺絲狀態」 專家料或斷裂

局方指，承辦商初步發現問題與「螺絲狀態」相關，聯合有5支同型號須更換，正檢查全港公院29間使用同款手術燈的手術室，料數日內完成，惟未透露分布所在。所有緊急手術維持正常，惟部分非緊急手術或要改期。消息指聯合同款手術燈逾半出事，手術室要暫停運作。局方指已責成承辦商深入調查及提交報告，委託分析事故的工程專家林超雄協助了解成因。

局方指涉事手術燈承辦商為瑞典醫療技術公司「GETINGE」，燈的品牌為「MAQUET」，由原廠保養維修，曾於去年12月進行保養。廠商已派員來港調查是否同批次螺絲的質量問題，或保養時手工有誤，致螺絲過緊或過鬆影響受力。本報昨向供應商查詢，致截稿前未回覆。機電署指，該手術燈由醫管局承辦商負責維修及保養，署方無相關紀錄。一般而言，手術室設備每年應進行最少1次定期保養，包括檢查機件狀況、支架、螺絲狀態，設備功能、運作、調校及清潔等。

理大機械工程學系榮休工程師盧覺強指，照片中天花未塌下，料螺絲斷裂造成燈具墮下，以粗略估計最少重70公斤、離地1.5米計算，墮下時速19.5公里，衝擊力達426磅，足以擊碎頭骨，促局方加裝安全索、改用粗身螺絲等。

足以擊碎頭骨 醫生及病人組織震驚

港島東醫院前聯網總監陸志聰指，手術燈每年做1次大檢，一場標準手術約涉3至4名醫護，為照清開刀位置，燈具無可避免置於手術床上方，「若正在開刀，恐造成死亡事故。」他指，過去曾有手術室「冧石屎」、爆熱水喉等，但未聞「冧燈」，「一般手術室有異狀，如儀器出怪聲，均會暫停手術及上報。」公共醫療醫生協會會長凌霄志指，事件極不尋常，不應該發生，認為局方應派臨床心理學家跟進及輔導目擊者和受傷同事。

香港病人政策連線主席林志釉指事件令人質疑手術室安全，「病人麻醉前最後見到的便是手術燈，情況令人十分驚恐，冧落嚟好大機會死人。」他認為應全面檢視所有公院手術燈，機電署應全面調查。社協幹事彭鴻昌亦指匪夷所思，認同應全面檢查公院手術燈，並檢視現時巡查監管有否遺漏。