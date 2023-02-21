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21/02/2023

活力午餐不續約個別中學 多1校涉食物中毒累計2校4生 食環署樣本結果全合格

#活力午餐 #衞生署 #食物中毒 #食環署
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　　【晴報專訊】衞生署昨公布，涉及「活力午餐」的懷疑食物中毒個案，再多1間小學，即聯同之前屯門一間小學，已共2校4名同學因進食其供應午飯而食物中毒。而食環署上周檢取該供應商共36個食物及環境樣本，化驗結果全部合格，但仍要求供應商提交書面報告。而活力午餐昨表示，考慮人力安排及產能負荷後，決定不向個別中學續約，現正為明日恢復供應作準備。

 

活力午餐停供兩天，有小學昨改派麥當勞餐，同學笑逐顏開。

 

　　惟不少受影響學校已未雨綢繆，恐明日供應未能復常，做好應變準備，部分更表明不排除在7月約滿，就午膳供應合約重新招標時，會對活力午餐「扣分」。

 

　　截至昨午，衞生署經調查後將2宗與「活力午餐」相關的懷疑食物中毒個案，轉介食環署跟進，涉及2間小學共4名學生。據了解，除日前爆出有1名學生食物中毒的屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學外，新增另一間學校為青衣東華三院黃士心小學。

 

食環檢取廠房樣本 化驗結果合格

 

　　而上周食環署在知悉事件後，曾到「活力午餐」設於沙田、元朗、東區和觀塘的廠房檢取11個食物樣本和25個環境樣本進行化驗，在11個食物樣本當中，9個化驗有否含致病菌，其餘2個化驗是否已煮熟，結果全部合格；而全部環境樣本亦合格。署方昨約見「活力午餐」，要求供應商日內就事件提交書面報告，並強調供應商有責任完善飯盒生產工序和確保食物安全，若發現有違規情況，必定會嚴肅處理。

 

　　屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學上周有學童進食飯盒後不適，有家長指經過今次事件，不會再考慮於學校訂飯。該校校長鄭家寶昨指，對事件感憤慨和痛心，強烈譴責供應商，已成立專責小組監察飯盒質素，亦會尋找更多學生午膳選項給家長選擇。

 

　　由於「活力午餐」要消毒廠房，故昨今都要暫停午飯供應，10萬學生受影響。「活力午餐」母公司大家樂集團昨表示，月初已意識到飯盒需求比復課前增加3至4倍，考慮到人力安排及產能負荷後，決定不與個別中學續約，認為中學生相對較易自行安排午膳；又指已根據合約列明的通知期知會學校，目前正為明日恢復供應作準備。惟不少學校已為午餐續停供設後備方案。

 

有學校正招標 約滿後或轉供應商

 

　　仁濟醫院趙曾學韞小學的資訊科技及校內事務主任陳偉文指，今會繼續集合師生及家長「自煮」，惟強調「老師嘅職責，始終係教書」，故盼政府及供應商加強重視今次事件。至於會否考慮轉午膳供應商，校方指相關合約到今年7月屆滿，正進行招標。

 

　　聖公會聖紀文小學副校長黃嘉亮則說，今會繼續為學生代買食物，又指暫未考慮轉飯盒供應商，但未來會抽樣檢查飯盒質素，亦會約見供應商到校交代。他認為，供應商應提供更多支援，而非要校方自行準備逾760份午餐，部分雙職家長也難為小朋友送飯。

 

　　鳳溪第一小學校長朱偉林則指，今會續辦「健康便當孖寶體驗日」，而校內仍有數百個麵包等應急，又說正進行新供應商招標，不排除扣減「活力午餐」分數。

 

各師各法應對 有小六生做主廚備餐

 

　　「活力午餐」昨起停供午餐，不少學校出盡法寶確保學生不用捱餓。仁濟醫院趙曾學韞小學昨有10多名家長當義工，聯同6名小六生當「主廚」，花約3小時為全校準備約200份飯餐，有翠玉瓜蘿蔔炒肉碎和煎雞肉，還有新鮮飯後果，不少同學吃得津津有味，笑言「郁吓個鑊好好玩」。

 

有小學生化身主廚，為同學準備飯餐。

 

　　聖公會聖紀文小學昨今共為學生訂了743個麥當勞豬柳包和892份麥樂雞，同學都笑逐顏開，做出勝利手勢。路德會聖十架學校昨則帶約400師生及家長到迪欣湖野餐，氣氛愉快，學生今可自備輕食在校園野餐「自由行」。

 

有家長義工協助小學分派午膳

 

有學校改為師生一同到戶外野餐。（受訪者提供）

 

 

轉載自: 晴報

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