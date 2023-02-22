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22/02/2023

3日2宗兒童墮樓 3歲仔受傷 母涉虐兒被捕

#幼童墮樓 #虐兒
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　　【晴報專訊】本港3日內發生2宗幼童墮樓意外，昨晨8時許，一名3歲男童被發現從西環干諾道西62號一樓的單位墮地，救護員到場時男童仍清醒，由母親陪同送往瑪麗醫院，目前沒生命危險。警方調查後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪拘捕其25歲母親，之後獲准保釋。

 

男童送院急救，幸無生命危險。

 

　　事發後男童身旁有一支玩具槍，地上留有血漬，男童墮地後一直呱呱大叫，需由路過市民及司機從旁安慰，警方初步相信他是在大廈走廊玩耍期間墮樓。消息指男童姓陳，與兄長及菲籍母親同住大廈一樓劏房，父親不在港，事發時母親帶長子離家上學。社署指該家庭正由非政府機構跟進，社工已接觸該家庭並召開個案會議，為相關兒童制定合適福利計劃。

 

被獨留在家 玩耍期間墮樓

 

　　今次是3日內第2宗兒童墮樓事故，一名3歲女童周日（19日）傍晚從觀塘協和街華峰園高處墮下至平台昏迷，送院後不治，初步調查指當時她在表姐住所的床上玩耍期間，挨近沒窗花及上鎖的窗戶，不幸跌出窗外，案件列作有人從高處墮下。

 

　　香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉表示，不少父母以至老師仍對《侵害人身罪條例》的規定感不清晰，且一般要兒童受明顯傷害後才能入罪，可能令相關父母鋌而走險，認為政府應清楚訂明獨留兒童在家的相關法例。

 

　　防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳指獨留兒童在家一定有風險，即使以為他們熟睡也可能有意外，應盡可能全時間將幼兒保持在自己照顧範圍內，如有不便應由親友或鄰居代為照顧，並應辨識住所潛在危險並改善。

 

轉載自: 晴報

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