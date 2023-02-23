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23/02/2023

派糖減甜 消費券削半至5000元 退薪俸稅縮水

#預算案 #消費券
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　　【晴報專訊】本屆政府首份財政預算案，以「穩中躍進、共拓繁榮新願景」為主題，將逾8成資源用於市民及中小企身上，以逾590億元「派糖」，當中以330億元向全港650萬人派5,000元電子消費券，市民最快4月先獲3,000元。

 

 

　　另寬減薪俸稅上限至6,000元、2季差餉、電費補貼1,000元、綜援及生果金僅出半糧等，全部「減甜」。財政司司長陳茂波坦言，在財赤近1,400億元下，力度「細啲」，又強調長期派消費券不可行。不少市民直言：「好過無」，餐飲零售業則料生意額可望升10%至25%。

 

　　陳茂波昨晨宣讀預算案演辭時，罕見地首章第2節已提派消費券，跟以往放在首章最後一節有別，惟僅派過往一半即5,000元，分2期發放，4月先派3,000元，年中再派2,000元。成年港人、新來港者均可受惠，以去年登記電子平台派錢；經不同入境計劃來港者亦可獲一半、即2,500元消費券。他指考慮零售等行業情況較差，故財赤下仍再派消費券，但力度「可以細啲」，惟強調長期派消費券是不可行，要看每年狀況審慎處理。政府消息指，消費券涉款330億元，料650萬人受惠，行政費料近4億元，經入境計劃來港者不會以界別劃線。

 

中產：明白財赤 只能收貨

 

　　另薪俸稅及個人入息課稅續有百分百寬減，上限由1萬元減至6,000元；差餉首2季寬減上限共2,000元；子女免稅額由12萬增至13萬元；每個住宅用戶續享1,000元電費補貼；綜援、長者生果金、長津等出多「半糧」。政府消息承認「派糖減甜」，但強調稅務寬減「試過更低」，而子女免稅額已回應社會訴求。以3人家庭計算，電費補貼後每月已可省130元。對今年未為公屋戶代繳租金，陳茂波稱，住公屋已獲很大補貼，資源有限要作取捨；他料所有派糖措施合計約590億元，對今年經濟料有1%提振作用。

 

　　育有2名稚齡子女的姚先生指，夫婦月入共約5萬元，租樓花1.3萬元，小朋友興趣班月花2,000元，加上請外傭，負擔沉重。經計算後，薪俸稅寬減雖下調，惟子女免稅額增，他們今年料毋須交稅，另受惠消費券、電費補貼及交津。姚指，首置從價印花稅階調整增其入市誘因，惟僅慳數萬，幫助有限，認為應補貼小童醫療券及外傭扣稅額等。另一中產家庭何先生，月入逾5萬元，惟95歲母親長期臥床，需2名外傭照顧，負擔重，而因薪俸稅務等寬減「縮水」，料將要多繳4,000元稅款。他指，居家安老要靠外傭，中產無照顧者津貼，對無外傭扣稅感失望，但明白財赤，只能收貨。

 

　　惟澳洲會計師公會稅務委員會副主席陳潔如指基本免稅額6年來從未增，同期通脹卻累升11%，認為個人退稅額最少維持1萬元。另政府消息指，設外傭扣稅額修例繁瑣，始未考慮。

 

食肆零售料助增生意

 

　　政府消息指消費券對經濟有0.6百分點提振作用。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯料復活節生意額增10%。新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指消費券有助推動本地市場，且受惠通關，料旗下商場上半年營業額年升25%，人流增20%。縱橫遊執行董事袁振寧指復活節外遊成本高，自由行開支近7,000元，日本及長綫團達1萬元，消費券僅略補貼，「市民不會因此突然去旅行。」

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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