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23/02/2023

財赤$1400億歷來次高 陳茂波指儲備穩健 擬5年每年發銀債$500億+綠債$150億

#預算案 #iBond #赤字
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　　【晴報專訊】本財年政府赤字近1,400億元，是歷來第二高。政府來年將續採用「中間偏鬆」政策推出赤字預算，並計劃未來5年每年發債650億元，包括500億元銀債及150億元綠債，但料下年度赤字亦達544億元，且會停發通脹掛鈎債券（iBond）。

 

陳茂波稱政府儲備應有「積穀防饑」、適時支援市民及企業的功能（資料圖片）

 

　　財政司司長陳茂波強調，審視政府財政儲備不可只聚焦短期表現，應看經濟周期，認為目前儲備水平仍穩健，且會恪守「量入為出」原則。

 

　　去年預算案預計赤字為560億元，但最新修訂為1,398億元，陳茂波解釋，赤字激增主因為去年推400億元保就業計劃，加上經濟轉差導致股樓印花稅少收460億元，部分賣地計劃取消及土地成交價低過預期，致政府少收489億元。

 

　　政府擬來年發債650億元，而財政儲備將減至7,629億元，相當於12個月政府開支。陳茂波稱，儲備應有「積穀防饑」、適時支援市民及企業的功能，同時應用於維護金融穩定，以至支持本港經濟和產業發展，而未償還債項持續處於低水平，只佔本地生產總值的4%；又指「一個常與香港作比較的城市」借貸比率達130%，相信本港可善用發債空間，強調所得資金不會用作支付經常開支。

 

學者：來年或有盈餘 預算案審慎

 

　　但來年赤字仍達544億元，對大額赤字連連是否符《基本法》第107條規定「量入為出」原則，陳坦言財政儲備應為多少「人言人殊」，強調分析政府財政不能只看短期，應看整個經濟周期，若單看某個財年便判斷有結構性盈餘或赤字，皆有局限，認為目前儲備水平穩健。

 

　　預算案指去年經濟實收縮3.5%，估計今年實質經濟增長率介乎3.5%至5.5%，到2024/25至2027/28年為每年3.7%。政府經濟顧問梁永勝指已平衡通關帶動經濟發展及投資，相信預測中肯。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指，由於基數太低，只要經濟追回前年水平，便意味有3.5%增長，反指政府預測保守。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦指，經濟復甦可能令來年有盈餘，預算案已趨審慎，整體可接受。

 

　　預算案未提擴闊稅基措施，陳稱，任何新稅都應先考慮其政策目標，讓社會有充分討論。莊太量指，赤字大增主因疫情而導致衞生醫療開支增及賣地收入減，未見結構性赤字，當疫情減退，社會復常後，相應收入即時改善，暫未有必要開徵新稅或調高稅率。麥萃才亦指，政府儲備一度高達相當於16個月開支，目前等於「用幾個月儲備捱過最難捱的3年」，故無即時財政危機，且低負債情況環顧已發展經濟體皆屬罕見，相信發債空間大。

 

吸引力有限 iBond停發

 

　　至於今年停發行iBond，陳解釋，去年通脹僅1.7%，今年料為2.5%，低過銀行息口，相信iBond吸引力有限。2名學者均同意，目前再發iBond吸引力有限，麥提到，銀、綠債保證息率較高，一旦美國稍後減息帶動存貸息下調，債券投資者便可「蝕頭賺尾」，對長者吸引力較高。

 

轉載自: 晴報

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