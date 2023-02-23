不撤辣招 調整從價印花稅 首置業主慳3至6萬

【晴報專訊】預算案未回應發展商期望，撤銷樓市「辣招」，惟即日起調整約千萬元以下樓盤的首置從價印花稅稅階，料3.7萬業主可慳回3萬至6萬元。財政司司長陳茂波稱，調整印花稅與「撤辣」無關，僅望減輕市民置業負擔。

政府調整千萬元以下樓盤的首置從價印花稅稅階，有代理即貼標語招徠。

有物業代理稱，措施即時帶動細價樓成交；學者則認為不撤辣合理。

預算案明言，無意改變「辣招」，但調整從價印花稅第二標準稅率的稅階，其中最低徵稅水平由不逾200萬元，上調至不逾300萬元，低於此數的物業只需付100元有關稅款；1,008萬物業或以下的業主，可節省3萬至6萬元，例如400萬物業以往要交9萬元，調整後慳3萬元；800萬元物業則慳6萬元稅款。

陳茂波解釋，有關稅階適用於本地首置買家，因去年購置住宅物業人士當中，逾9成屬首置，望調整減輕中小型單位買家負擔，且該稅階自2010年起已無修訂，認為節省的稅款可用來「做裝修好，買多件傢俬也好」，由於辣招無變，相信不會助長炒風，目前樓市較穩定，亦是合適調整時機。消息人士預計，措施將有3.25萬個住宅物業及4,500個非住宅物業受惠。

有關措施昨晨開始生效，香港置業行政總裁馬泰陽指，雖然調整或只令買家慳數萬元，惟帶動整體樓市氣氛，市場隨即有動作，有睇樓客即時加快成交決定，當中包括2宗首置客一手樓成交盤，如西九The Campton的29樓465呎單位以993.9萬成交；另2手盤首置客亦錄得成交，料細價樓交投短期內可增3至5成，樓價全年可反彈15%，抵銷去年跌幅。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明預計，千萬以下細價樓交投量增2至3成，但不會大幅刺激樓價，惟細價樓樓價升幅可高達17%。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，調整印花稅有助本地人首置，帶動低迷樓市，「睇吓調整後樓市有幾多起色，才再考慮撤辣都唔遲」。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才亦指，辣招是需求管理措施，目前房屋供應無大變，宜續維持辣招，減印花稅則為減買家負擔，與是否撤辣無關。

學者指不減辣合理 地建會失望

團結香港基金副總裁葉文祺認為，調整稅階不影響樓市；公屋聯會亦歡迎決定，認為可減輕首置人士負擔，讓有意買居屋和綠置居人士受惠。但地產建設商會執委會主席梁志堅直言失望，惟理解政府要兼顧各方面利益。

預算案又提到，2023/24年度賣地計劃共12幅住宅用地，預計全年潛在土地供應可興建約20,550個住宅單位；另有3幅商業及3幅工業用地。去年施政報告提出的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，政府消息指，料今年首季能定出框架，定價會參考居屋定價方法，銷售則由發展商負責，政府或設條款確保能適時推出。公屋聯會倡以居屋7折作定價參考，並與目前居屋有不同標準，讓市民有更多選擇。

消息人士又提到，過渡性房屋進度無落後，今年底前會再多9,500個單位，餘下的4,000多個單位料明年底前啟用。



