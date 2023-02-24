陳茂波回應減甜：不能打腫面充闊佬 徵額外博彩稅被指恩將仇報

【晴報專訊】預算案「派糖」規模縮減，引起市民不滿，但財政司司長陳茂波昨稱，不能「打腫面皮充闊佬」，望市民諒解。

有議員則關注向馬會「開刀」徵額外足球博彩稅是「恩將仇報」，唯一直支持加博彩稅的新民黨主席葉劉淑儀質疑，馬會坐擁龐大儲備，卻聲稱24億元稅款會影響競爭力，說法非常誇張，陳茂波指，相信馬會有力承擔。

陳茂波稱政府有責任捍衞聯滙，承認「粒糖無咁甜」冀市民諒解。

市民張先生昨晨批評，政府有逾8,000億儲備，加上外滙基金，應有力派更大金額的消費券，認為「澳門年年派過萬、派足十幾年」，香港「愈派愈縮」。陳慨嘆不能「打腫面皮充闊佬」，《基本法》列明外滙基金用於捍衞聯滙，政府不會隨意碰，承認「粒糖無咁甜」，但冀市民諒解。

（資料圖片）

行會召集人葉劉淑儀指，政府要做好期望管理，不應令公眾認為明年會續派消費券，又提到僅向馬會徵收額外足球博彩稅，而無調整博彩稅率已是寬大處理，又指馬會坐擁千億儲備，卻聲稱每年24億元稅款會影響競爭力，甚至令香港受損，講法非常誇張。惟最新年報顯示，馬會有約246億儲備及373億備用基金，共約619億。

葉劉淑儀（右）指無調整博彩稅率，已是寬大處理。

支援復甦 馬會應多出力

而在立法會特別財委會上亦有多位議員關注。江玉歡指，馬會疫情期間有作貢獻，到復常卻先向他們「開刀」，質疑「恩將仇報」，陳茂波強調有了解馬會帳目，且馬會在2021年投資環境較好時進帳很多，現社會逐步復甦仍需支援，馬會應多出一分力。

去年競逐馬會董事失敗的劉業強則指，馬會去年足球博彩稅後盈利90多億，每年24億稅款並不足夠，關注政府會否考慮引入競爭或分拆馬會體育博彩業務。陳回應稱，以現行上市規則，博彩業無法上市。

另有議員提到會否考慮讓馬會開新博彩項目，陳稱要待馬會自行決定，社會亦應先有共識，但個人不想鼓勵博彩。他又重申，稅制改革要有合適時機，目前提出易為社會添煩添亂。



