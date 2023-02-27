頭顱湯煲內尋回 蔡天鳳疑頭部重創致命 前夫及父兄被控謀殺

【晴報專訊】譚仔米線創辦人媳婦、28歲模特兒蔡天鳳（Abby）上周五被揭發疑遭其前夫鄺港智及其家人謀殺碎屍，震撼全城。警方連日尋找死者殘肢及頭顱，至昨終證實死者頭顱骨原來藏在案發現場大埔龍尾村村屋內的大湯煲中，而頭顱骨右耳後方有一個被硬物撞擊痕迹，相信為致命傷。

警方昨仍封鎖大埔龍尾村的涉案單位調查

死者前夫、其父和胞兄被控謀殺，前夫的母親被控妨礙司法公正，今提堂。警方昨亦在尖沙咀拘捕一名47歲女子，為前家翁情婦，她涉協助罪犯。而女死者現任丈夫及其家人昨透過朋友首開腔，讚揚死者是好母親及好媳婦，丈夫更承諾會照顧4名子女。

渠務署人員昨在涉事村屋外勘探是否留有殘肢

警方昨續在多處尋找死者一直下落不明的屍身及頭顱等，有高空搜查隊警員穿上攀山裝，從山坡游繩而下至將軍澳華人永遠墳場一帶的山坡搜索，並地氈式搜查附近一帶草叢，另有「水鬼隊」成員進入現場3個儲水池搜索，惟一直沒有發現。另一批警員則前往案件被揭發的大埔龍尾村村屋繼續搜證，渠務署工人昨午2時許亦到場協助，在涉事村屋外勘探，又打開村屋附近沙井搜尋死者殘肢。

警方昨續派員於將軍澳華人永遠墳場一帶的山坡搜索

前家姑 被控妨礙司法公正

直至傍晚，警方確認在村屋內裝載死者骸骨的一個大湯煲中，藏有相信是死者的頭顱骨。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚指，該頭顱骨右耳後方有一個約6.5厘米乘5.5厘米的洞，相信是有人用硬物撞擊造成，亦可能是死者的致命傷。

警方日前在涉案村屋內檢走大批證物（資料圖片）

鍾表示，由於大湯煲深達半米、直徑達40厘米，且煲內的液體有脂肪凝固、加上有青紅蘿蔔及肉碎等「湯渣」，幾乎滿溢，故警方人員在檢獲當天，法醫及鑑證人員認為不宜在現場處理，以免破壞證物，遂將整個湯煲移走，直至取得死因裁判官授權才開始化驗，並終於證實內裏有疑是死者的頭顱骨及頭髮等，惟至今仍未找到死者的軀幹及雙手。

鍾又透露，警方昨午5時許於尖沙咀以「協助罪犯」罪拘捕一名伍姓女子，相信她是死者前家翁的情婦，涉嫌本月初租用案發的村屋單位，並在尖沙咀租一單位供死者前夫潛逃前躲藏，但未知她對案件是否知情。鍾承認，被捕的4人並不合作，增加調查困難，死者的前夫、其父及兄長將同被控謀殺罪，而前夫的母親則被控妨礙司法公正罪。

現任家翁讚好媳婦 夫承諾照顧4子女

消息指，Abby失蹤前由其前夫鄺港智的兄長接載往大埔科學園，以接與前夫所生的女兒放學，但期間鄺上車，並曾與死者發生爭執，2人糾纏期間，Abby受傷並昏迷不醒，其後有人將她載往大埔龍尾村並將她殺害和肢解，事後駕駛另一輛車外出丟棄部分殘肢。鍾亦指，初步相信死者在車上受襲而昏迷。警方昨亦拖走了停泊在村屋外、曾接載死者的一輛白色私家車，車內發現有血漬。

死者蔡天鳳(網上圖片)

在慘案發生後，Abby現任丈夫一家、即「譚仔米線」創辦人譚氏家族一直三緘其口，直至昨才透過Abby生前好友「豹太」首次回應事件，讚揚Abby是一位好母親、好媳婦，其家翁更直言「就連司機都讚佢係一個好好好盡責嘅媽咪」，形容她是「沒血緣的寶貝女」；家姑更指「女又係佢，新抱又係佢」。

死者現任丈夫透過朋友開腔，承諾會照顧4名子女。(網上圖片)

現任丈夫Chris更稱「好開心同感激佢喺我嘅生命出現」，承諾會照顧4名子女，據悉Abby在內地的母親亦已返港協助照顧4名外孫。

此外，Abby生前好友、藝人郭富城妻方媛昨晚在社交網站首開腔，稱仍無法接受事實，內心難過得無法言喻，痛心的情緒至今仍未能平復，祈求死者能安息。

前夫曾涉詐騙 前家翁任警長時涉強姦

28歲Abby前夫鄺港智，據悉涉及多宗騙案被通緝，65歲前家翁鄺球曾任職警長，2005年涉捲入一宗強姦案後自行辭職。Abby早年與鄺離婚及在2016年再婚後，仍照顧前夫一家生活，包括安排他們住在何文田加多利山豪宅約1,820平方呎單位，由前家翁作掛名業主。消息稱去年Abby欲出售單位，引起前夫一家反對，雙方曾起爭執。據悉涉事為一個低層單位，目前以約6,700萬元求售。