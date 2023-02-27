許正宇：無盈利創科 下月可來港上市 陳茂波：高息環境可改發短債

【晴報專訊】港股上市規則近年先後改革，財庫局局長許正宇昨透露，下月會推行新上市安排，讓無收入及無盈利的科技公司來港上市，冀讓更多公司利用香港平台融資，並連帶建立金融產業鏈。

許正宇稱，冀更多公司利用香港平台融資，並連帶建立金融產業鏈。（資料圖片）

另預算案提出發債650億元，財政司司長陳茂波稱，目前息口趨高，政府會改發短債，又明言每年派消費券不太可行。

許正宇昨稱，下月起會容許無收入及無盈利的科技公司來港上市，望聚焦新能源及新材料等產業，配合全球數碼化及發展創科趨勢，擴大上市公司資源，讓更多公司利用香港平台融資，並連帶建立金融產業鏈。

許又提到，目標在今年第二季落實人民幣交易櫃枱，目前有十幾家上市公司願意開設，人民幣計價與港元要趨同，會向發行人提供相關交易印花稅寬免，細節會與內地監管機構商討；另正與前海商討，讓私募基金更容易便捷進入內地市場，希望有助帶動不同專業服務在香港發展，當局也會推行資助計劃，並為合資格基金提供稅務寬免安排。

洽商前海 私募基金更易入內地

上周三發表的預算案，提出未來數年每年發債650億元，不過發行多年的通脹掛鈎債券iBond因息口料不及存款利率而暫停，陳茂波昨在另一節目稱，不認同目前高息環境下不宜發債，認為可由年期入手平衡風險。他稱，政府過去兩年低息環境曾發行20至30年的長債，年期和規模都是亞洲最長最大，近期會改為3年或5年的短債，期間會再「審時度勢」。

對預算案建議，撥出部分債券優先容許強積金投資，陳茂波否認是因擔心市場反應欠佳而設的「後着」，反指「只會係好東西，我們才會給市民」，目前正研究具體撥出多少比例，積金局亦正研究有否其他產品可供打工仔投資。

每年派消費券不太可行

今年消息券「縮水」至5,000元，退稅上限亦由1萬元減至6,000元。陳茂波預告，消費券涉及開支較大，要每年推出是不太可行，至於在推消費券的同時縮減退稅額，是因退稅受惠人數最多只有約100萬人，但消費券受眾更多，且可靠消費支撑經濟，鞏固復甦力度，重申政府已在力所能及下，在各方面支援市民，希望市民體諒。

陳茂波指消費券涉及開支較大，每年推出是不太可行。（資料圖片）