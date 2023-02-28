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28/02/2023

前夫1家4口涉謀殺等罪提堂 還柙至5.8再訊 警擬今搜堆填區

#蔡天鳳 #謀殺
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　　【晴報專訊】名媛蔡天鳳疑遭殺害後被肢解，涉案前夫一家四口昨就謀殺等罪提堂。裁判官應控方申請將4人還柙至5月8日再訊，以待警方進一步調查，包括進行科學鑑證及檢查通話紀錄。一家四口昨於犯人欄內應訊時，沒有任何交流。

 

各被告押往應訊時均黑布蒙頭

 

　　被告為死者前大伯鄺港傑（31歲），報稱司機；前家翁鄺球（65歲），報稱退休人士；前家姑李瑞香（63歲），報稱退休人士，以及前夫鄺港智（28歲），報稱無業。鄺氏三父子同被控1項謀殺罪，控罪指，3人於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。

 

警方押被告往法院

 

　　李瑞香被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，控罪指她於2023年2月23日，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。4名被告均由當值律師代表。

 

死者蔡天鳳(網上圖片)

 

前家姑申保釋被拒

 

　　各人被押解出庭應訊時，鄺球神情輕鬆並四周張望，偶爾望向旁聽席及裁判官；鄺港傑、鄺港智則偶有低頭、目無表情，於書記宣讀控罪時低聲確認；李瑞香則在整個聆訊過程中低頭，一家四口在庭上未有交流。

 

　　各被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括進行一系列科學鑑證，及檢查涉案通話紀錄，並反對被告保釋申請。各被告未有反對押後案件，前家姑李瑞香申請保釋被拒，其餘3人均沒申請保釋，裁判官將案件押後至5月8日再訊，各被告期間須還柙。

 

法院門外有大批衝鋒隊警員巡邏戒備

 

　　昨法院門外有大批衝鋒隊警員巡邏戒備，警員均身穿具防割功能的戰術背心，並配備防割衣領，但未見有警員持長槍戒備，惟布防有別於平日處理一般案件的安排。庭上所見，司法機構亦派出多名職員到庭協助安排旁聽人士入座，聆訊尚未開始時，庭內逾80個座位幾近座無虛席，有逾20名記者到庭採訪，但未有死者親友到庭旁聽。

 

鄺港智另涉盜竊 今午區院處理

 

　　庭上透露被告鄺港智另涉1宗盜竊案，涉及7項盜竊罪，案件原定於2015年11月在區域法院進行15天審訊，惟被告同年8月未有到警署報到，法庭遂發出拘捕令。控方昨於庭上申請將該案轉介往區院處理，裁判官將該盜竊案轉介往區院，案件將於今午處理。

 

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轉載自: 晴報

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