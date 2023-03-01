今撤口罩令港全面復常 有人凌晨即除罩 有人憂心先觀望

【晴報專訊】持續逾兩年半的口罩令，今起全面解除，所有社交距離措施告終。特首李家超指，疫情未見反彈，免疫屏障已成，加上冬季流感近尾聲，決定放寬。醫衞局局長盧寵茂指，僅醫院、院舍須依行政指令戴口罩，冀港人今後可走出疫情、展露笑容。學校亦全面除罩，惟幼稚園、小學及特殊學校每日快測維持至本月中。

今起在室內、戶外及公共交通工具均毋須強制戴口罩，僅要求出入醫療設施須佩戴。

有市民指凌晨即「除罩」；有人怕防疫功虧一簣，「大家唔戴，我先唔戴」。

口罩令在2020年7月實施，持續達959日。李家超指，因應本港疫情未見反彈，且有防疫屏障，加上老人院、醫院及學校無爆發，病毒無大變異，冬季流感及呼吸道感染高峰臨近尾聲，現為適當時候解禁，今起在室內、戶外及公共交通工具毋須強制戴口罩；僅通過行政措施，要求出入醫療設施者須戴口罩。盧寵茂預期，除罩後新冠及流感個案將輕微上升，但持續期相對短暫，冀今起港人可走出疫情、展露笑容，「講聲你好，香港！」。旅發局主席彭耀佳指，市民和旅客能毫無拘束展現開心笑面，為旅遊業復甦注入強心針。

院舍院友 公共交通員工可自決

對解禁是否受澳門影響，李家超強調2個月前已積極留意數據，物色時機。另竹篙灣社區隔離設施今起關閉，李指正積極研究不同隔離設施去留問題。被問到蒙面法會否同步取消，他指是兩回事，現階段暫不處理。

醫管局指，所有病人、訪客及員工出入醫療設施要戴外科口罩；臨床醫護人員每日上班需快測。香港安老服務協會秘書長陳勇舟表示，員工會自願戴口罩，院友則可以自決。社署指，為保障高危群組，員工及訪客出入院舍仍須佩戴口罩。

學生可除罩上學，但教育局指，小學、幼稚園及特殊學校快測至本月15日；資助小學校長會名譽主席張勇邦指，若學生有顧慮，會容許他們戴口罩上課。

九巴、龍運，及城巴新巴指，員工可按個人需要戴罩。港鐵指個別部門員工可在特定高風險場所戴口罩，並建議任何人如有呼吸道感染病徵應戴上。香港的士小巴商會副理事長林勝達指司機每日接載眾多乘客，建議他們戴罩，車行會續準備防疫物品予司機。有的士司機指車廂空間狹小，「梗係繼續戴（口罩）啦」。航空方面，國泰指員工可自決是否戴罩，乘客則毋須佩戴。

專家料呼吸道病增 倡人多地方戴

市民反應兩極。有市民指凌晨便立即除罩，亦有人指已習慣戴口罩，「如果大家都唔戴，我就唔戴」。有康復者堅持繼續戴罩，亦有市民怕防疫功虧一簣，不敢貿然除罩。多名政府專家顧問預料，呼吸道病毒傳播將加劇。許樹昌指，過去2周小朋友染呼吸道病毒後情況較嚴重，有人發燒1周，有人染鼻病毒後有支氣管炎，且歐美、澳洲、新西蘭解禁後冬季即有流感爆發，建議上學、搭車或到人多地方要戴口罩，且要留意6至9月會否爆發夏季流感。

孔繁毅指，不排除院舍感染將上升，但大多院友已打針或曾感染，多數是輕症，毋須太擔心。劉宇隆稱，一步到位取消口罩令是「好的做法」，但提醒醫院、院舍、公共交通工具仍高危，短期出入仍應戴罩。呼吸系統專科醫生梁子超指，幼童過去數年無機會接觸流感，缺乏抗體，最少應多戴口罩數周，如無爆發始除罩。

下一頁 未曾經歷易不安 幼童除罩宜循序漸進