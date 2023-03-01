蔡天鳳父母夫家首露面認屍路祭 母嚎哭 夫哽咽︰感激遇到妳

【晴報專訊】譚仔米線創辦人媳婦、名媛蔡天鳳碎屍案上周五（24日）被揭發後，死者父母及夫家家人昨首次露面，往沙田富山殮房認屍，並到龍尾村路祭，現場氣氛哀傷，死者丈夫更哽咽表示「感激遇到妳」，家姑亦哭稱死者「被班狼心狗肺食咗個心」，而趕來港的母親亦情緒激動嚎哭。

蔡天鳳的父親（左二）、母親（左四）、丈夫（右二）、家翁（右）及家姑（右三）、到龍尾村拜祭。

另警方昨派出過百警員前往打鼓嶺堆填區搜索死者殘肢，惟未有發現。

蔡天鳳10多名親友昨晨約9時，在重案組探員陪同下抵達富山殮房認屍，到場的包括蔡天鳳父母、現任丈夫、家翁及家姑等，死者4名子女均未到場。一行人逗留約2小時後乘車離開，轉往大埔龍尾村案發村屋對開舉行路祭，儀式以道教形式舉行，期間眾人神情哀傷。

蔡天鳳的家人隨探員往富山公眾殮房認屍

死者母親期間哭成淚人，高叫「你同媽媽心靈相通，有咩同媽媽講」，家姑則囑咐死者安心上路，又謂她今生的善良「用錯地方」，「被班唔值得嘅狼心狗肺食咗個心」，希望「下一輩上天堂見」；死者丈夫拜祭時哽咽表示「感激遇到妳」，希望她一路好走。

警今續堆填區搜殘肢

過百名警員昨身穿保護衣並帶同工具，到打鼓嶺堆填區尋找死者殘肢和多袋涉案證物。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，已鎖定了搜索範圍，面積約一個足球場大、深約3至5米，初步找到一些骨頭，但不肯定是人骨還是動物骨。惟警方昨傍晚收隊時仍未有發現，今繼續行動，料需時2至3日完成。

死者一名子女就讀有「貴族學校」之稱的屯門哈羅香港國際學校小學部，校方日前向全校家長發信，指與低年級教職員討論如何處理相關消息，並在高年級早會上為死者舉行默哀儀式。校方稱已安排輔導員等為有需要師生提供協助，又籲學生未來數日停用電子設備。

子女就讀哈羅輔導師生紅會接村民求助

紅十字會心理支援服務主管張依勵透露，近日收到小量龍尾村村民向他們求助，認為市民因事件感不安屬正常，建議感困擾市民應減少重複接收案件的訊息或報道，並想辦法減壓，情況如持續2周就應尋求專業援助，家長也要留意子女有否感不安並作適當安撫。





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