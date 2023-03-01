前董事誤殺情婦囚9年半 料1個月後獲釋

【晴報專訊】證券公司前董事涉於2011年殺害情婦後棄屍，為首宗「無屍」案。前董事經第3次審訊後，被裁定謀殺罪脫，因挑釁而誤殺罪成，昨被判監9年半。被告已被扣押9年，料服刑約1個月後可獲釋。代表律師引述被告稱感到開心，希望能過新生活。

被告陳文深（資料圖片）

法官黃崇厚判刑時指本案沒有直接證據顯示死者如何被殺，陪審團作出之裁決，認為被告所言屬實或可能屬實。法官指本案嚴重，被告對死者作出的行為殘忍。雖然陪審團裁定被告受挑釁，法官認為被告所指受挑釁的程度低。

官引聖經經文 被告聽畢冷靜

法官接納本案並無預謀，被告亦非預期會奪去死者性命，若被告能妥善處理事宜，情況或不至於此惡劣地步。法官指被告早前承認誤殺罪，基於不合法作為，強調沒有謀殺意圖。法官稱不會忽視本案為第3次審訊，考慮案情及背景後，判監9年半。

法官判刑後特別以廣東話對被告說，留意到他作供宣誓時手握聖經，遂引述兩段聖經經文，包括約翰一書第1章9節「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」，被告聽畢表現冷靜。

懲教人員計算實質服刑日數

代表律師指被告已被還押9年，等同服畢刑期，要求立即獲釋。

陳文深的代表律師郭莎樂（左）引述陳指，對判決感到非常開心。

法官則認為應由懲教人員計算實質服刑日數，若已服刑完畢，便可獲釋，故未有作任何頒令。

被告陳文深（49歲），案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。代表律師於判刑後到囚室與被告會面，她向記者稱，基於規例被告仍須服刑約31天後方可獲釋，並引述被告表示感到非常開心，希望能過新生活。

被告於2015年8月及2017年12月，分別兩次於高院經審訊後均被裁定謀殺罪成囚終身，及後上訴得直發還重審，今年2月展開第3次審訊。被告於首次審訊時否認殺害死者，第2次審訊時，承認因自衛而將死者壓斃。至今次聆訊時，被告自辯時稱，他向死者提出分手，死者不斷以粗言辱罵，致他感到嬲怒，為令對方收聲而用手大力按其口臉致死者窒息而死。被告稱因感到羞恥，不敢向他人提及因失控而做出可怕事。