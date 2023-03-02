  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

02/03/2023

海關冀年內增聘260人 去年檢6.9噸毒品逾7億支私煙俱升7成

#海關 #走私 #招聘
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情緩和，社會逐步復常，惟各類走私案件再次重現。海關指去年全年就7148宗案件執法，較前一年跌8%，但全年分別搜獲6.9噸毒品和7.32億支私煙，兩者均按年大增逾7成，已引入多款新科技協助執法。

 

海關指近年涉空運及海運的販毒案明顯增加。海關展示去年偵破案件當中，涉不同方式收藏毒品。

 

　　另外，去年應徵關員和督察的人數分別按年跌3成和1成，今年冀增聘260名人手。

 

海關關長何珮珊預期全面通關後，從旅客搜出的毒品量將回升。

 

　　海關關長何珮珊指，去年全年共就7,148宗案件執法，較前一年跌8%，但總檢獲貨值達71.4億元，升12%；其中去年共偵破931宗毒品案，增加3%，起出毒品量達6.9噸，升幅達7成，主要涉及冰毒和可卡因，包括去年10月與外地執法機構合作，截獲一批從南美抵港的1.8噸液態冰毒，市值達11億元，是本港執法部門歷來最大宗冰毒案。

 

疫下販毒趨國際化 更迂迴

 

　　她指疫情下毒品走私變得日趨國際化和集團式，故近年偵破空運及海運的販毒案數量明顯上升，加上販毒路綫更迂迴，以往針對打擊毒品產地的行動成效大減，形容這是亞太區需面對的挑戰。她又預期全面通關後，從旅客身上搜出的毒品數量會回升，去年已從入境旅客截取25公斤毒品，較前一年升逾7倍。

 

　　走私方面，她指海關去年偵破226宗走私案，跌3%，總貨值亦跌44%至13.19億元；私煙案佔3,436宗，按年跌14%，但搜獲私煙數量暴增71%至7.32億支，是歷來單年檢獲量新高，在元朗搜出7,790萬支私煙案更是歷來單一案件最多。另去年4月禁止入口另類吸煙產品後，至年底海關破獲621宗相關案件，截獲478萬件產品。

 

引入多款新科技助執法

 

　　何稱，海關已引入多款新科技協助執法，如加強現有X光機功能的自動偵測儀、電腦掃瞄檢查系統等。另外，期望本年度可招聘到90名督察和170名關員。副關長（管理及策略發展）黎流栢則透露，去年應徵關員和督察人數分別按年跌3成和1成，僅約7,000人和4,400人投考。他強調海關將循多方面加強宣傳，包括派出宣傳車走訪各區、向大灣區留學的港生招手等。何續說，本月底將安排首批正接受入職培訓的督察學員，到上海海關學院學習及交流5日，有關安排將恒常化。

 

海關人員示範使用新引入的自動偵測儀

 

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#海關 #走私 #招聘

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk