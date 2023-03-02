  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

02/03/2023

首個內地大型旅業考察團訪港 內地團料最快5.1恢復 暑假遊客或報復式增長

#旅行團 #旅遊業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】香港已步入全面復常，旅發局日前接待疫後首個內地大型旅遊業界考察團，來自內地38個城市、120位業界代表訪港5日4夜，參觀本港最新景點如M+及與本地業界交流。有內地業界指，小包團、私家團成為內地客來港新模式，相信內地旅行團最快可於5月1日全面恢復，現已有很多人排隊提前辦理來港簽證，料遊客量在暑假或有報復式增長。更有業界指中港通關後，來港旅遊的搜尋量激增數10倍。

 

內地旅遊業界人士，大讚香港故宮博物館展品更精緻和具國際化視野。

 

　　昨日為內地旅遊業界考察團訪港第2日，業界代表到訪了M+、香港故宮文化博物館及中環街市等。北京春秋旅行社總經理助理/出境部經理周磊指，辦來港團20載，每年來港8至10次，但今次卻顛覆了他對香港的印象，因多了很多新景點。他認為香港故宮博物館和北京故宮的定位不同，展品更精緻和具國際化視野，M+的館藏同樣令人震撼，料對內地青年具吸引力。

 

小包團考察團料成新模式

 

　　疫後內地旅客來港的需求亦有變，深圳中國國際旅行社大灣區部負責人夏勇平料，家庭式小包團、大灣區團以及工商務考察團等，會成為內地客日後訪港新模式，香港甚至會成為大灣區城市周末出遊首選。

 

　　早前有內地團因無人接待而需即日來回，甚至要在街頭吃飯。夏說，兩地接待已磨合得很好，未遇上相關情況，又指通關後，來港旅遊的搜尋量激增數10倍，上周末迪士尼首發團中，90個深圳名額開放報名後2天即爆滿，上月幾乎每周有3至4團來港，本月起每日都有團訪港。

 

多人排隊提前辦理來港簽證

 

　　對於取消口罩令，周磊笑言「心情更加放飛」，夏勇平則形容對內地人來港旅遊的刺激很大，相信內地團最快5月1日全面恢復，現已有很多人排隊提前辦理來港簽證，為暑假來港做好準備，料屆時遊客量或有報復式增長。

 

周磊

 

旅發局至今已安排約700個來自日韓等地的業界及媒體代表來港考察

 

　　「Hello Hong Kong」全球大型宣傳活動年初啟動後，旅發局至今已安排約700個來自日韓等地的業界及媒體代表來港考察。

 

　　而英國、澳洲及印度的考察團亦將於本月至下月到訪。

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#旅行團 #旅遊業

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk