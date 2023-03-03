堆填區搜索結束無發現 遊艇公司41歲男子 涉助疑犯潛逃被捕

【晴報專訊】名媛蔡天鳳（28歲）遭碎屍案再有新進展，警方昨日再拘捕一名在遊艇公司工作的41歲男子，他涉嫌「協助罪犯」被扣查，令涉案被捕人數增至6人，消息指，他是死者前夫的朋友。另外，警方昨繼續在打鼓嶺堆填區搜索仍未尋回的死者殘肢，但完成指定範圍的搜索後並無發現，將結束堆填區的搜索行動，並形容現場搜索工作猶如「大海撈針」，已告知死者家人並獲諒解。

41歲男子被警方帶返青衣寓所作調查

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，經調查後昨日下午在上環拘捕一名41歲林姓男子，指他在一間租賃遊艇公司工作，初步相信他在案發後曾試圖以數十萬元的酬勞，協助其中一名試圖潛逃的疑犯經水路離港，但最終未能成功。鍾雅倫指因案件已上庭，不能公開更多資料，而被捕男子將被通宵扣查，不排除有進一步拘捕行動。翻查資料，死者前夫鄺港智於案發翌日在東涌被捕，據悉他當時正等候乘船離境。

垃圾堆搜索如「大海撈針」

警方自本周二起，一連3日在打鼓嶺堆填區指定範圍進行搜索，惟鍾雅倫昨日證實，搜索人員雖已鎖定達標準足球場大小、近5米深的範圍進行調查，但至今仍未找到重要證物，因此在堆填區的搜索行動將結束，又稱警方已為此通知死者家人，獲得他們的諒解。他指，有關指定範圍的垃圾多達3,000至4,000噸，要在垃圾堆中找到指定的2至3個垃圾袋猶如「大海撈針」，但強調目前仍掌握不少有力證據，會繼續努力搜證協助調查，直至所有曾協助犯罪的知情人士均被捕為止。

鍾雅倫不排除再有進一步拘捕行動

涉事村屋難言何時解封

涉案村屋昨日仍被圍封，有軍裝警員在現場巡視。對於有關村屋何時解封，鍾雅倫表示，由於屋內的搜證工作仍然繼續，暫時難言何時解封。



