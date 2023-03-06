習近平主動揮手打招呼 李家超︰中央支持港澳發展經濟 感鼓舞

【晴報專訊】特首李家超昨在北京列席人大會議開幕，獲國家主席習近平主動揮手打招呼；而總理李克強則在工作報告稱，港澳台工作過去五年取得新進展，未來要繼續落實愛國者治港，支持港澳發展經濟。李家超稱，對報告內容感鼓舞，未來會堅定不移貫徹一國兩制、港人治港。

政府工作報告提到，港澳台工作取得新進展，過去五年依照憲法及《基本法》有效實施對特區的全面管治權，制定《香港國安法》，推動香港進入由亂到治，再走向由治及興的新階段，未來要全面準確，堅定不移，貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，維護特區憲制秩序，落實愛國者治港，支持港澳發展經濟改善民生，保持港澳長期繁榮穩定。

習近平離場期間，指向站在全國政協副主席劉奇葆及最高人民檢察院檢察長張軍後排的李家超，向他揮手打招呼。（電視新聞截圖）

開幕會議結束後，習近平離場時一度停步，指向李家超，向他揮手打招呼，李家超即作揖向前抱拳回應，身旁的澳門特首賀一誠亦有抱拳示意。李家超昨午參觀中國共產黨歷史展覽館，今午回港，下周會再上京列席人大閉幕禮。

李家超稱，對工作報告內容感鼓舞，會發揮愛國者治港的力量和價值，團結各界，全力拼經濟、拼發展，為市民謀幸福，把握十四五規劃、大灣區建設、一帶一路倡議等國家戰略，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。政務司司長陳國基稱，總理李克強為香港發展舉旗定向，認為香港已踏上全面復常的新征程，堅信社會各界會與特區政府繼往開來，團結一致乘勢而上。財政司司長陳茂波稱，報告提出擴大內需及綠色轉型等國家發展重點，香港亦要在有關方面着力。

學者指涉港篇幅較少 因已撥亂反正

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，工作報告提到的「新進展」是指《香港國安法》落實後，一國兩制踏入正軌，重複提及「愛國者治港」則提示本港要進一步提升愛國者的政治水平和管治能力，擴大群眾支持基礎。他認為，今次報告涉港篇幅不多，因習近平已表達會長期貫徹一國兩制，毋須再就一國兩制安撫人心，香港的政治問題亦在過去幾年已經撥亂反正。