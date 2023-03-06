浸大創意產業音樂學士 首屆14人今年畢業

【晴報專訊】流行樂壇、電影等均需大量音樂人才，浸大音樂學院由2019/20學年起，開設全港首個及唯一獲教資會資助的「創意產業音樂學士（榮譽）」課程，設2個專修，每年在逾300名申請者中取錄約15人。

浸大創意產業音樂學士首屆14名畢業生幾乎全投身業界，學生1年級起便可接觸行內人。左至右為課程主任曾奕文、4年級生梁小如、 4年級生王超㷧。

14名首屆學生今年畢業，幾乎全部已投身業界工作。已晉身唱作人的學生指，學校提供很多創作空間和接觸行內人的機會，令發展「無咁吃力」。

浸大「創意產業音樂學士（榮譽）」課程設「電影、電視及電子遊戲音樂創作」和「流行音樂表演及創作」2個專修，前者培育學生通過音樂和影像說故事，後者則聚焦歌曲創作和表演，但學生均要修讀音樂理論等核心科目，且要每年舉辦流行音樂會表演和完成畢業習作。課程主任曾奕文指，音樂製作科會邀嘉賓如容祖兒等到訪，助學生學習如何指導歌手，編曲科則邀著名監製和編曲者教學生用虛擬樂器、聲效等編曲；校內製作室等器材亦應有盡有。

他說，老師均為重量級人物，如著名作曲、編曲及音樂監製陳偉文等，「學生從1年級起便可接觸行內人，如有能力及天份，老師會叫佢哋幫手，算係半隻腳入了行」，應屆畢業生幾乎全已投身業界，如4年級學生王超㷧已加入唱片兼演唱會監製陳浩然的團隊，更曾擔任姜濤《作品的說話》的音樂設計等。

在學已晉唱作製作行列

4年級學生梁小如則在3年前晉身唱作人及音樂製作人，至今以Anna hisbbuR名字推出2張實體專輯，並成立了發行公司，且為音樂電影《4拍4家族》製作歌曲。她坦言，要邊上堂邊創作不易，幸學校給予很多空間和資源，否則發展會「吃力好多」。

梁小如3年前晉身唱作人及音樂製作人，以Anna hisbbuR名字推出2張實體專輯。



曾奕文形容，行業現時接受更多類型的音樂，音樂人不一定要經大公司出歌，為1首歌做監製更可獲數萬元收入。