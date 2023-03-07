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07/03/2023

全球鬧蛋荒 港進口跌售價飆 日本蛋減半內地蛋撐起8成供應

#雞蛋 #加價 #禽流感
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　　【晴報專訊】禽流感、戰爭加上極端天氣形成「完美風暴」，衝擊全球雞蛋供應，多國現蛋荒，本港亦難獨善其身。統計處最新數據，今年1月進口雞蛋貨量按月大減近2成，日本蛋入口量更急跌一半，現時靠內地蛋撑起本港逾8成供應。有批發商指，外國蛋來貨太貴，連泰國和馬來西亞蛋也加價逾半。超市指日本蛋缺貨，要加大其他地區供應。食肆則遠至中歐和東歐蛋亦採用；雞蛋仔檔及茶餐廳都因蛋價調升而要加價。

 

有超巿指美日蛋供應較之前跌，但整體供應仍穩定。

 

　　美、日去年先後爆發嚴重禽流感，數以千萬雞死亡，知名手信「白色戀人」亦減產；且俄烏戰爭使能源及飼料價上漲，英國雞農要減產，超巿限購令不絕。台灣開春後亦因寒流和禽流感致雞蛋產能不足。

 

　　統計處數據指，本港今年1月有1.97億隻雞蛋進口，較去年12月減逾18%。日、美、泰蛋進口量亦跌5至6成，而內地蛋進口量則進佔整體逾8成，遠較去年同期的5成高，惟入口量亦跌。

 

外國蛋批發價升 馬泰蛋也貴5-6成

 

　　位於長沙灣副食品批發市場的志生行負責人指，近期外國蛋太貴，批發商只能減少入貨，日本蛋「無攞好耐」，連泰國和馬來西亞蛋批發價亦由每箱300元以下加至近400元，加幅達5至6成，故入貨量同減7至8成，現店內僅2至3成是外國蛋。香港豐貴堂蛋業商會理事長楊金炎指，內地蛋批發價微升，惟來貨量足，故內地蛋已佔巿場8、9成。日本全農（JA）指，大阪M蛋（中蛋）昨收蛋價較去年7月貴63%，近月來港蛋量減半，情況料持續至6、7月。

 

　　批發價帶動零售價漲。消委會格價專頁顯示，日本新紀元白蛋在1個月間由22.9元加至33.9元，滋味日本櫻花蛋則由34元加至43元。渣華道街市雞蛋檔檔主陳小姐指，湖北蛋來貨漲10%，「各類蛋都貴，以前賣10蚊8隻，現賣10蚊5至7隻，冀加少少客人唔覺。」

 

　　一田百貨行政總裁黃思麗指，獨家的日本熊本蛋和花咲蛋來貨不穩，現要加大從泰國、澳洲及美國進口量，「日本蛋要賣番正價」。寶達食品超市總經理Macy Yip指，獨家的日本輝王白蛋來貨亦由每月2、3個貨櫃減至1個，零售價要貴4成，故要轉攻海南島入口「快樂的蛋」（非籠養雞蛋）。百佳超巿指，美日蛋供應較前跌，日本蛋價呈升勢，但整體供應穩定。惠康指留意到近期雞蛋供應緊張，但其供應網穩定，一直由多個地區取貨。

 

茶餐廳加價 「雞蛋仔」年加3元至25元

 

　　食肆首當其衝。金記冰室老闆徐汶緯指現已不問產地，只要大小及品質合適，中歐和東歐蛋都用，因蛋價高，連同其他成本增令食品價要調整。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，食肆除改用內地蛋，韓國蛋亦取代日本蛋巿場。利強記北角雞蛋仔老闆廖錦清指，北京蛋來貨1年間加價50%，「一底雞蛋仔焗住由22元加到25元」。另香港麥當勞和美心集團指，一向有從全球採購，雞蛋供應穩定。

 

轉載自: 晴報

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