4個月近200宗鳥撞玻璃致死傷 7種屬保育級 籲大廈貼防撞貼紙

【晴報專訊】本港高樓大廈林立，但「玻璃森林」對雀鳥卻是危機四伏。香港觀鳥會首次就本港「鳥撞玻璃」問題進行監察和記錄，於去年9至12月，透過市民舉報及義工定點巡視路線，發現有近200宗雀鳥撞玻璃致死傷個案，當中有7種屬具保育級的物種，如在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯等，有關情況或影響香港生物多樣性或威脅物種的保育，觀鳥會倡樓宇貼防撞貼紙或懸掛繩，以降低「鳥撞」情況發生。

本港不少大廈使用玻璃幕牆，環團建議可貼防撞貼紙和懸掛繩防鳥撞。

雀鳥因無法識別玻璃幕牆或鏡為障礙物，可能誤撞建築物而傷亡。觀鳥會保育主任黃雪媚指，去年9至12月，共記錄了196隻鳥撞個體，當中179隻死亡、17隻受傷，其中7種屬具保育級別的物種，如屬國家二級保護動物的鷹鴞及藍喉歌鴝、在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯等。而在38種有「鳥撞」紀錄的鳥種中，近7成為候鳥，如栗頸鳳鶥、北灰鶲及矛斑蝗鶯。至於去年11月發生多宗集體鳥撞事件，初步估計與秋天遷徙季節有關。錄得最多「鳥撞」個體的5區，分別是沙田、東區、觀塘、灣仔及離島，當中沙田屬重災區，錄得43隻。

黃雪媚

觀塘曾發生鳥撞個案，涉及屬「本地關注」的黑鳽。（香港觀鳥會提供）

倡立法管制建廈須用「鳥類友善」玻璃

黃稱，數據初步顯示香港15區均錄得「鳥撞」個案，不能忽視其對本港生物多樣性和受威脅物種的保育構成影響，但本港現有「鳥撞」報告數量有限，主因是長期未受廣泛關注、公眾認知不足。她指，是次研究會在今年9月結束，目標年底可整合新一輪數據，但研究仍需持續記錄個案並擴大監察，以進一步了解香港「鳥撞」的情況。

她呼籲市民參與由觀鳥會發起的「全城監察鳥撞行動」，協助報告「鳥撞」個案。並建議平時可在家對外玻璃擺放懸掛物，或貼防撞貼紙和懸掛繩，研究指此舉有效減低9成「鳥撞」情況出現。她舉例，港鐵美孚站去年9至11月錄得30宗「鳥撞」個案，在貼上防撞貼紙後，12月無再錄得新個案。她又建議，長遠政府可考慮循立法方向，規定新建樓宇或翻新建築物在離地面75呎樓層，至少9成外牆須使用「鳥類友善」的玻璃等。

港鐵美孚站在貼上防撞貼紙後，12月無再錄得新鳥撞玻璃個案。（香港觀鳥會提供）