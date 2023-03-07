  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

07/03/2023

4個月近200宗鳥撞玻璃致死傷 7種屬保育級 籲大廈貼防撞貼紙

#鳥撞玻璃 #保育 #防撞貼紙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港高樓大廈林立，但「玻璃森林」對雀鳥卻是危機四伏。香港觀鳥會首次就本港「鳥撞玻璃」問題進行監察和記錄，於去年9至12月，透過市民舉報及義工定點巡視路線，發現有近200宗雀鳥撞玻璃致死傷個案，當中有7種屬具保育級的物種，如在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯等，有關情況或影響香港生物多樣性或威脅物種的保育，觀鳥會倡樓宇貼防撞貼紙或懸掛繩，以降低「鳥撞」情況發生。

 

本港不少大廈使用玻璃幕牆，環團建議可貼防撞貼紙和懸掛繩防鳥撞。

 

　　雀鳥因無法識別玻璃幕牆或鏡為障礙物，可能誤撞建築物而傷亡。觀鳥會保育主任黃雪媚指，去年9至12月，共記錄了196隻鳥撞個體，當中179隻死亡、17隻受傷，其中7種屬具保育級別的物種，如屬國家二級保護動物的鷹鴞及藍喉歌鴝、在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯等。而在38種有「鳥撞」紀錄的鳥種中，近7成為候鳥，如栗頸鳳鶥、北灰鶲及矛斑蝗鶯。至於去年11月發生多宗集體鳥撞事件，初步估計與秋天遷徙季節有關。錄得最多「鳥撞」個體的5區，分別是沙田、東區、觀塘、灣仔及離島，當中沙田屬重災區，錄得43隻。

 

黃雪媚

 

觀塘曾發生鳥撞個案，涉及屬「本地關注」的黑鳽。（香港觀鳥會提供）

 

倡立法管制建廈須用「鳥類友善」玻璃

 

　　黃稱，數據初步顯示香港15區均錄得「鳥撞」個案，不能忽視其對本港生物多樣性和受威脅物種的保育構成影響，但本港現有「鳥撞」報告數量有限，主因是長期未受廣泛關注、公眾認知不足。她指，是次研究會在今年9月結束，目標年底可整合新一輪數據，但研究仍需持續記錄個案並擴大監察，以進一步了解香港「鳥撞」的情況。

 

　　她呼籲市民參與由觀鳥會發起的「全城監察鳥撞行動」，協助報告「鳥撞」個案。並建議平時可在家對外玻璃擺放懸掛物，或貼防撞貼紙和懸掛繩，研究指此舉有效減低9成「鳥撞」情況出現。她舉例，港鐵美孚站去年9至11月錄得30宗「鳥撞」個案，在貼上防撞貼紙後，12月無再錄得新個案。她又建議，長遠政府可考慮循立法方向，規定新建樓宇或翻新建築物在離地面75呎樓層，至少9成外牆須使用「鳥類友善」的玻璃等。

 

港鐵美孚站在貼上防撞貼紙後，12月無再錄得新鳥撞玻璃個案。（香港觀鳥會提供）

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#鳥撞玻璃 #保育 #防撞貼紙

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk