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08/03/2023

4成青年認窮 逾半收入少於1.5萬 月均使1.7萬

#青年 #貧窮
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　　【晴報專訊】青年是社會棟樑，惟不少港青卻看不到未來。嶺南大學研究推算，港青個人月均生活支出為16,789元，惟過半收入卻低於1.5萬元；另有4成受訪年輕人自認「貧窮」，有人認為工作纏身，有志難伸，致「精神貧窮」。有學者認為，部分年輕人看不見前景，便寧願「躺平」，亦有人暫時可靠家人維持現有生活質素，惟長遠恐影響本港整體社會發展。

 

（資料圖片）

 

　　嶺大政策研究院、文化研究及發展中心去年11月至12月，訪問253名18至29歲年輕人，了解他們衣食住行等各方面生活費用，推算各人每月生活開支達16,789元，即使扣除教育開支，亦要14,894元。嶺大政策研究院高級研究助理徐文傑解釋，相關住屋開支是與家人攤分，受訪者未必要月花有關金額，惟若他們不是與家人同住，便有機會無法維持現有生活質素。

 

　　研究團隊又與31名年輕人作深入訪談，發現有4成人自認是不同形式的「貧窮」。研究報告引述其中一名受訪「斜槓青年」（多重職業）Rain稱，貧窮並非生活無法負擔，而是感有志難伸，「很難擠出時間追求自己興趣，忙到連自己煮餐飯的時間都無」；另一受訪者「高佬」則稱，貧窮在於看不到上流機會，「永遠都框死嗰框框度，因為你根本無呢個金錢或者財力」。

 

　　雖然與家人共住能節省生活開支，亦有受訪者渴望搬離原生家庭。受訪者「椒仔」期望與伴侶夾租，想有私人空間，「無可能一世都同家人一齊住」；但亦有人稱目前與家人相處尚好，無意遷走，有人甚至形容「一世住公屋都OK，唔需要捱貴樓，唔係好介意有無層樓」。

 

看不到前景寧「躺平」 恐礙社會發展

 

　　以往社會關注年輕人置業問題，但近年不少人眼見「上車」無望，便寧願「躺平」。

 

　　都會大學人文社會科學院院長鄺志良稱，大專教育趨向普及，難免令學位貶值，但不代表畢業生收入一定要大減，只是本港未能因應教育普及，發展更多高增值產業，讓年輕人有選擇投身的機會，故就算他們努力亦未必看到前景，部分人便索性「躺平」；亦有人靠中產父母庇蔭，尚能維持較佳生活，但若他們無善用資本增值自己，到父母百年歸老便出問題。他指若愈來愈多年輕人「躺平」，便會威脅本港整體發展，建議政府檢討產業發展以至本港勞工生產力高低，找出問題才能對症下藥。

 

嶺大團隊推算要時薪近72元，年輕人才能維持目前生活。

 

　　另嶺大團隊以每月工作26日，每日8小時推算，相當於年輕人要時薪近72元才能維持目前生活，即遠高於5月生效的最低工資水平40元。負責調查的嶺大文化研究系助理教授梁仕池稱，現時政策只是防止「工資過低」，無法真正減少貧窮人口，建議將最低工資視為扶貧政策核心。

 

 

轉載自: 晴報

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