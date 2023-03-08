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08/03/2023

逾74%受訪者不考慮生育 團體籲聘外傭可扣稅 設津貼鼓勵

#出生率 #生育
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　　【晴報專訊】近年本港出生率下降，去年出生人數僅3.25萬人，創1961年以來新低。有機構趁三八婦女節前，進行港人生育意願調查，其中工聯會調查顯示，近7成半受訪者傾向不考慮生育，主因包括身體狀況、經濟及供養責任等。另有婦女會調查指，港媽認為要「生多個」需有誘因，例如丈夫願意分擔家務、聘請外傭可扣稅及政府提供生育津貼等。

 

團體指政府託兒服務規劃不足，建議政府可針對性分配更多土地資源以擴大服務規模。（資料圖片）

 

　　工聯會早前以問卷訪問457位市民，結果74.2%人表示傾向不考慮生育，主因包為身體狀況、經濟負擔大、教育及供養責任大。若要提高生育意願，59.3%受訪者認為應「優先安排公屋或居屋予有子女的家庭」、47.5%人認為要「增建公營房屋」。

 

工聯婦委主任梁頌恩

 

　　工聯婦委主任梁頌恩指政府需關注市民面對育兒的難題，促政府增建公營房屋，讓育有子女的家庭優先輪候。她又指，政府託兒服務規劃不足，建議政府針對性分配更多土地資源給各區擴大託兒服務的規模。

 

倡向新生嬰父母 派$2萬津貼

 

　　另外，香港中西區及南區的婦女會及立法會議員陳家珮辦事處，早前亦以問卷訪問約500名婦女，了解她們對多生1個孩子的意願，並列出10項「願望清單」。結果得票最多是丈夫願意分擔家務、聘請外傭可扣稅、政府提供生育津貼。育有3歲女兒的區太稱，她與丈夫工作有時要加班，主要依賴外傭照顧子女，希望政府能提供更多聘用外傭的資源和育兒津貼，以減輕雙職家庭的壓力。

 

　　立法會議員陳家珮建議政府向每名新生嬰兒父母派發2萬元現金津貼，推出短期計劃讓基層家長能使用非牟利或私營幼兒中心，分流幼兒服務需求等，以鼓勵生育。

 

 

轉載自: 晴報

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