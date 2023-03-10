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10/03/2023

1／3大灣區客擬訪港 料人均花$4萬 半數用於買奢侈品

#內地旅客 #大灣區
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　　【晴報專訊】中港兩地全面通關逾月，內地旅客逐步「回流」。有調查發現，有三分一大灣區旅客計劃未來12個月內訪港，當中8成半主要為購物和觀光，另有逾2成半人為睇演唱會、體育盛事等，亦有分別近1成人接受醫療服務如打疫苗或身體檢查，以及醫美服務如打透明質酸、肉毒桿菌等；而他們平均消費料達4.1萬港元（3.64萬人民幣），其中約2萬港元（1.78萬元人民幣）花在奢侈品上。

 

（資料圖片）

 

　　惟調查亦發現，雖然本港仍有產品潮流上的優勢，惟服務質素、數碼體驗及流動支付平台的運用等相對落後，或被鄰近大灣區城市趕上。

 

調查機構建議本港企業善用內地常用社交媒體，吸引大灣區旅客來港。

 

　　全球諮詢公司麥肯錫今年2月調查了1,155名有興趣在未來12個月內訪港的大灣區旅客，年介25歲至55歲，家庭月入約1.7萬港元（1.5萬人民幣）或以上。

 

　　結果發現，有三分一旅客計劃未來1年內訪港，當中85%人主要來購物及觀光；另有26%人則選擇參與包括演唱會、體育賽事等娛樂活動；亦分別有17%人表示來港投資理財和商務出差。

 

8成半購物觀光 1成接受醫療服務

 

　　另分別有9%人指會來港接受醫療保健及醫美服務，其中前者分別有52%和31%人選擇身體檢查和接種疫苗，而牙科、婦產科和眼科亦是熱門選擇；約四分一大灣區女性則計劃來港接受醫美服務，近8成人選擇注射美容如透明質酸、肉毒桿菌等，其次會接受射頻治療、激光美容等。

 

　　而本港作為金融中心，亦吸引不少旅客來港投資，相關調查亦發現，分別有78%人認為在港投資是為賺取比內地更高及穩定的回報；亦有人為投資移民及子女留學做準備。

 

　　調查亦發現，每名旅客平均總消費料達4.1萬港元（3.64萬人民幣），其中大部分消費在奢侈品如珠寶首飾、皮具、手錶等，佔當中約48.9%、即每人約2萬港元（1.78萬人民幣）；而他們來港購物有3大原因，包括認為香港有較新潮流時尚、產品安全及質素均比內地高。惟亦有約10至15%受訪者表示，未來3年將減少在香港的個別消費，會轉而到海南或澳門購買奢侈品，或選擇透過「代購」購買化粧品和保健品等。

 

港數碼體驗落後 流動支付要提升

 

　　麥肯錫全球董事合夥人兼香港區總經理石煒麟指，對旅客而言，香港在數碼體驗及服務質素等領域較落後，而香港在流動支付平台的滲透率亦需要提升。麥肯錫駐香港全球副董事合夥人葉茜玉亦指，要吸引大灣區旅客來港，本港企業需捕捉顧客需求，善用內地常用社交媒體製造聲量，並建議港企加大面向大灣區的消費品牌投資。

 

轉載自: 晴報

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