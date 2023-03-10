消息指涉勾結境外勢力 李卓人妻鄧燕娥探監後被捕

【晴報專訊】前職工盟秘書長、前支聯會主席李卓人因被控煽動顛覆國家政權等罪，目前仍在赤柱監獄還柙。消息指，李卓人的妻子、前職工盟總幹事鄧燕娥昨午在赤柱監獄探望丈夫後，在監獄外被警方國安處拘捕，涉嫌勾結境外勢力危害國家安全等罪名，下午更被帶到美孚新邨一個單位協助調查，惟警方至截稿前仍未交代事件。

鄧燕娥（白衣）由警員押解至美孚新邨（電視新聞截圖）

有傳媒昨中午拍攝到鄧燕娥在赤柱監獄外被捕，再被5名警員帶上一輛銀色7人車離開，當時她身穿深色上衣、黑色羽絨背心和黑色褲；至昨午4時許，再由警員押解至美孚新邨，到傍晚約6時半離開，當時她改穿白色外套並戴上口罩，帶着一個深藍色斜揹袋，雙手放在身後並鎖上手銬。而警員離開時則攜同一個黑色行李箱。

傳一周前回港 蔡耀昌︰探監「人之常情」

消息指，65歲的鄧燕娥原已離港，但因獲悉丈夫李卓人在監獄受傷，因而回港探望他。前支聯會副主席蔡耀昌表示，自己是看新聞才知鄧燕娥的消息，包括此前她與女兒不在港，但確曾獲悉李卓人受傷的消息。另一消息人士透露，鄧燕娥約一星期前回港，認為她探監是「人之常情」，不明外界為何指她「秘密回港」。

鄧燕娥於1980年代投身工運，並與李卓人相識，之後在1985年結婚，六四事件後兩夫婦與劉千石、司徒華等人共同推動成立職工盟，並出任總幹事至2011年。前年9月，有報道指由她出任董事的「亞洲專訊資料研究中心」收受來自美國、德國、挪威等地組織最少1.18億港元資助，該中心在同月停止運作，而支聯會亦在同月通過清盤，並通過委任她和蔡耀昌為清盤人，她則在同月底離港前往英國。

居英國 現職國際家務工聯會總幹事

其丈夫李卓人於2019年參與8.18流水集會、8.31集會，又於2020年參與六四集會等被拘控多項罪名。去年12月李卓人就涉嫌違反國安法案件在高院申請保釋時，庭上曾透露鄧燕娥正任職國際家務工聯會總幹事，當時身處英國居住及工作，而當時國安法指定法官陳慶偉考慮到李已賣樓，及妻女已離港，並有多項案底等拒絕其保釋。

據悉李卓人於赤柱監獄受傷，鄧燕娥回港探望。（資料圖片）