元朗建簡約公屋 環團質疑違環評 當局：不損環境

【晴報專訊】立法會工務小組上月通過首批4項簡約公屋工程，包括元朗攸壆路用地擬年底動工，興建2,100個單位。惟長春社質疑，工程與在2014年的環評報告及2016年的改劃申請相牴觸，除採用了被否決、對生態及環境有重大不良影響的北面方案外，興建單位數目更是當年獲批的近20倍；且擔心簡約公屋工程是為日後私人發展工程「鋪路」，質疑即使之後再做環評，「環境經已被破壞」。

環團指攸壆路簡約公屋選址北面屬濕地緩衝區，只適宜發展生態旅遊等康樂用途。（長春社提供）

惟當局反駁，2014年環評報告指相關地段生態價值被列為「非常低」至「低至中等」，強調興建簡約公屋過程對附近環境不會造成無法克服的影響，且會核實該地段現時生態狀況，確認該環評報告仍有效。

長春社促政府推展項目前，先澄清對區內環境生態影響的問題。

長春社公共事務主任周藹銓表示，元朗攸壆路簡約公屋選址2014年獲批的環評報告和2016年通過的改劃申請列明，只批准在靠近錦綉大道南一側的攸壆路用地興建最多106個不高於2層的單位，北面用地則發展為園景，但目前當局的簡約公屋方案，將於兩側合共興建2,100個單位、樓高達3層，單位數目多約19倍。

她強調，南北面均建樓的方案，在當年環評報告已被否決，多份政府文件亦列明，選址北部屬濕地緩衝區，只適宜發展生態旅遊等康樂用途，而非「對濕地保育區內的魚塘的生態價值帶來負面干擾影響的發展」；又引述城規會鄉郊及新市鎮規劃小組委員會2016年的會議紀錄稱，北面用地因接近劃為「自然保育區」用地，若用作住宅發展將對生態、環境和視覺方面對周邊地區造成「重大不良影響」，認為現行方案違背了當年的審批結果和相關規定。

選址旁錄不少雀鳥 包括瀕危黑臉琵鷺

她亦質疑，政府至今仍未交代如何處理附近一帶環境受工程影響的問題，如選址旁的牛潭尾排水道，曾錄得不少雀鳥，包括《世界自然保護聯盟紅色名錄》列為瀕危的黑臉琵鷺，團隊上月實地考察時仍發現有8至10隻黑臉琵鷺、以及數十隻各種鴨類出沒，擔心人為干擾除影響雀鳥覓食習慣和飛行路綫，更可能為牠們帶來額外光滋擾，甚至增鳥撞風險。

攸壆路簡約公屋選址附近，有瀕危黑臉琵鷺出沒。（長春社提供）

長春社公共事務經理吳希文提到，有發展商去年5月申請改劃現時的簡約公屋用地，以興建樓高可達16層合共2,477個住宅單位，項目現仍在審核中，惟政府為建簡約公屋而進行平整土地，興建額外基建配套等工程，擔心是為私人住宅工程鋪路，「周邊環境數年間已受簡約公屋干擾而被改變，就算再做環評，生態價值肯定已變低。」他強調，工程將加劇對區內及后海灣一帶環境影響，為區內同類申請立下不良及最壞先例，要求政府推展項目前，須先澄清相關問題。

憂立不良先例 為私人發展項目鋪路

房屋局、發展局、環保署、建築署及規劃署綜合回覆，引述2014年環評報告指，相關地段的生態價值經評估後被列為「非常低」至「低至中等」，且影響範圍內的生境屬「低生態重要性」，加上組裝合成建築法產生的塵埃和噪音均較低，預期興建簡約公屋的過程對附近環境，不會造成無法克服的影響。當局又透露，建築署已委聘顧問進行環境及其他相關技術評估，核實該地段內現時生態狀況，以確認環評報告的結論仍有效，以再向環保署申領環境許可證。

對私人發展商的申請計劃，當局強調，該2宗永久改劃用途申請不屬臨時用途，所需技術評估要求較嚴謹，指發展商推展私人項目時須向城規會提交充足理據，做足各種技術評估，表明即使土地曾被用作建簡約公屋，不等於日後發展項目定能獲批。

惟當局未明確回應簡約公屋規模與當年獲批的建築密度差異問題，也未交代如何克服對周邊環境的影響，以及相關工程是否為將來私人發展商發展鋪路。吳希文認為，即使工程初期對環境影響規模較小，但其他基建設施和運輸等工序帶來的影響仍要弄清，指政府既委託建築署再作核實，倒不如再做一份完整的環評報告。



