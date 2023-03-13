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13/03/2023

12款遮袋含難降解塑膠聚乙烯 部分印「可完全分解」 環團批評缺管制

#可降解塑膠產品 #回收 #環保署 #遮袋 #聚乙烯
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　　【晴報專訊】近年可降解塑膠產品愈來愈多，亦廣泛應用於即棄餐具、雨遮袋等。有環團從不同場所蒐集12款遮袋樣本，其中一半印有循環回收標誌，部分亦印有「可完全分解」字樣，惟經化驗後所有樣本均含難以降解的傳統塑膠物料聚乙烯（PE）；且多個「綠在區區」回收站對「可降解塑膠物料」的回收標準不一。

 

　　環團指本港對「可降解產品」缺乏管制，引致訊息混亂，認為管制工作刻不容緩。

 

　　綠惜地球早前從商場、銀行等23個場所，蒐集12款向顧客派發的遮袋樣本，袋上分別印有光降解、自然分解、可生物降解等聲稱，當中6款更有回收標誌。但經檢測公司進行化驗後，發現所有樣本均含有難以降解的聚乙烯（PE）。

 

回收點訊息混亂 回收標準不一

 

　　環團再派員以市民身份致電「回收環保站」（前稱綠在區區）和「回收便利點」共43間回收點，查詢可降解塑膠的回收指引。其中22間稱「不可回收」，13間稱「可以」；亦有職員稱要先拍照給員工了解。但及後在社交媒體查找回覆「可以」的回收站資料，卻有6間表明可降解塑膠「不可回收」，反映訊息混亂。

 

綠惜地球指本港並未規管可降解塑膠的標籤和聲稱（綠惜地球高級項目主任張雅婷，圖左及綠惜地球研究員陳霆軒，圖右）

 

　　綠惜地球研究員陳霆軒說，若將可降解塑膠與傳統塑膠混合回收，或影響整批塑膠的再造質量，甚至堵塞再造設施。他指，本港並未規管可降解塑膠的標籤和聲稱，僅靠標示很難掌握其降解條件及成果，但國際間已有較成熟及嚴謹的認證標籤，須清晰列明降解條件和用後的處理方式，例如澳洲AS 4736工業堆肥便通過「180天內至少90%的塑料材料能生物降解」等產品測試要求。

 

促盡早禁用氧化式可分解塑膠

 

　　綠惜地球高級項目主任張雅婷亦指，環保署本周三向立法會提交管制即棄塑膠餐具條例草案，料2025年才禁止製造／銷售／分銷氧化式可分解塑膠，其實歐盟已於前年7月禁用氧化式可分解塑膠，她認為政府應盡早禁止入口、製造及銷售有關產品，又呼籲企業及消費者應優先着眼於源頭減廢，勿使用降解條件不明的商品。

 

部分遮袋上印有光降解、自然分解等字樣、當中6款印有回收標誌。

 

　　環保署回覆，署方會加強與「綠在區區」營辦團體及前綫員工溝通，及公眾宣傳及教育工作，並會建立即棄塑膠資訊平台，讓公眾選擇合適的產品。

 

　　至於遮袋所印的聲稱與事實不符，有否違反《商品說明條例》，海關表示每宗個案的情況有其獨特性，不能一概而論。

 

 

轉載自: 晴報

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