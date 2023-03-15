5巴申加價 部分路線加近65% 議員批瘋狂不合理

【晴報專訊】3間巴士公司的聯營過海線去年剛加價，惟全港5間巴士去年再先後申請加價，其中新巴及城巴更首次劃一申請加2元，以不同路線計算，幅度最高達破天荒的65%，而機場線則申請加50%；九巴則連續2年有錢賺，但申請加9.5%。

3間公司均稱，過去20年加價次數有限，冀當局盡快審批，但多位議員批評加幅「不合理、瘋狂」，勢打擊本港經濟復甦，望行會「把關」。

新巴城巴市區線申請劃一加2元，九巴則申請加價9.5%。

九巴、城巴及新巴的聯營過海線在過去2年獲准分2次加價12%，第二階段剛於去年元旦實施。運輸及物流局向立法會提交文件顯示，全港5間巴士公司去年再申請加價，其中新巴城巴市區線申請劃一加2元，以目前城巴收費最便宜、全程收3.1元的98號線計，加幅近65%；新巴5條路線最低收3.8元，即加幅近53%；另城巴指由於機場線的「專營權二」逾25年無加價，故今次申請加幅達5成。

城巴機場線擬加5成 九巴申加9.5%

文件又顯示，新巴在19/20至20/21年度共蝕逾8,600萬元，城巴僅機場線在19/20年度賺590萬元，但整體蝕逾3億元。兩巴解釋，過去15年僅3次調整票價，惟期內通脹近50%，票價調整19%遠遠未能追及，強調若計及公共交通費補貼，乘客每程額外開支約1.3元，又指加價可令財政達可持續水平，將研提供「常客獎勵」。

城巴指機場線逾25年無加價，故今次申請加幅達5成。

另九巴在2020至2021年賺逾3億元，而龍運則蝕約4,000萬元，今次分別申請加9.5%和8.5%，全部高於過去15年多次獲批加幅；九巴平均每程加約$0.7，龍運則加約$0.9。九巴稱，疫情反覆令客量未全面恢復，加上面對鐵路競爭，尚有盈利只因政府補貼及前年獲准加價，而去年上半年亦蝕1.4億元，又提到過去20年平均每4年和10年才加價一次，相信專營巴士豁免隧道費基金結餘的約4.5億元有助壓低加幅。

立法會立通事務委員會主席陳恒鑌稱，理解巴士公司經營困難，兩巴收費較低路線加3成至5成，做法不公平，機場綫加一半更屬「瘋狂」，促降低短途線加幅；另一委員鄧家彪稱，加幅非常過分，阻經濟復甦，機場線加幅亦加重機場工作人員負擔，恐令航空業人手流失，冀當局做好「把關」。

專家：多人共乘的士入機場更抵

香港運輸物流學會特許會員陳嘉朗稱，新巴城巴加幅實在驚人，理解個別城巴綫收費偏低，惟新巴收費卻偏高，劃一加價做法不公，加上兩巴削班情況為人詬病，仍申加價恐令市民反感，且機場綫加一半後，多人共乘的士或更划算，加價反削競爭力。他稱，政府長期偏袒港鐵影響巴士經營，建議考慮補貼有實際需要的路線，避免向乘客開刀。