肉乾肉鬆肉紙4成含可致癌物 最勁超標5成

【晴報專訊】肉乾、肉鬆及肉紙美味可口，是港人零食之選，惟高溫燒製過程或增致癌風險。消委會發現，市面有13款產品驗出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），佔抽檢總量逾4成。其中「美珍香」牛肉乾有4種PAHs總含量超出歐盟上限逾5成，且與其他8款產品同驗出證令人類患癌物質「苯並[a]芘」；另「林真香」豬肉紙則含禁用的獸藥代謝物，不符本港及歐盟規定。

消委會提醒市民避免過度進食肉乾、肉鬆及肉紙零食，減患癌風險。

另絕大部分樣本均達高糖、高鈉水平，以豬肉紙問題最大，吃一份（約56.7克）已近日均攝取上限一半。

消委會去年10至11月抽檢市面30款豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙產品，結果13款樣本驗出PAHs，佔整體逾4成。消委會總幹事黃鳳嫺解釋，PAHs是環境污染物，一般烹煮溫度愈高，脂肪愈多，PAHs亦愈多，且炭等煮食燃料若未充分燃燒、或油溶滴在炭上，亦會增加PAHs含量，故肉乾、肉鬆及肉紙等肉製品較易含較高PAHs。

今次測試中，相關產品分別驗出苯並[a]芘、苯並[a]蒽、稠二萘、苯並[b]熒蒽的4種PAHs（下稱PAH4），當中苯並[a]芘已被國際癌症研究機構劃為「令人類患癌」（第1組）物質。當中有9款樣本驗出第1組致癌物，含量達每公斤0.5至1.9微克，以「美珍香」盒裝牛肉乾含量最高，非常貼近歐盟上限；而「美珍香」的PAH4總含量，亦超出歐盟上限逾5成。

8個樣本 含禁用防腐劑

而「林真香」脆豬肉乾，每公斤亦驗出0.95微克禁用獸藥代謝物「AOZ」，超出本港及歐盟規定，有證據顯示其對實驗動物有基因毒性或患癌風險。

另8個樣本含防腐劑山梨酸或苯甲酸，包括「華園」牛肉乾、「美味棧」豬肉鬆，當中以「高坑」及「瘋台味」牛肉乾的山梨酸含量最高，每公斤達1,870和1,710毫克。消委會指，上述防腐劑禁用於肉乾、肉鬆及肉紙，而2款牛肉乾含量之高，疑非來自調味醬汁，而是特意添加，或不符本港規定。另「么鳳士多」牛肉乾驗出致敏防腐劑二氧化硫，但未在成分表標示。

但食安中心跟進後，「林真香」樣本檢測合格，其餘PAHs樣本含量對公眾健康影響不大；另中心亦已跟進5款營養素或防腐劑標示不當產品。黃鳳嫺指，與食安中心分開化驗，結果或有差異，強調國際建議是「盡量少食」含PAHs及獸藥殘餘產品。

吃1份豬肉紙 攝鈉糖已近上限一半

「美珍香」分銷商指，以傳統煙燻及燒烤製作肉乾，產品絕無添加防腐劑。「林真香」入口商之一保時偉指，已將測試報告轉交泰國工廠，要求即時跟進，但強調產品符泰國食安標準。「華園」正安排再做檢測。「美味棧」指正重新檢測，有報告前暫下架。「么鳳士多」再化驗後證產品含微量二氧化硫，但無超標，相信來自豉油，已下架並改良配方。「瘋台味」分銷商指已暫停售，強調無額外加防腐劑。「高坑」至截稿前未回覆。

另外，測試發現全部樣本均達高糖水平。29款樣本亦屬高鈉，以豬肉紙問題最嚴重，攝取1份（約56.7克）已接近成人建議攝取量上限近一半。

消委會總幹事黃鳳嫺（右）指肉乾等產品高糖高鈉問題，10多年未改善。

黃鳳嫺表示，在10多年前曾做同類調查，不過相關肉製品高糖、高鈉問題並未改善，「明白要濃味才好食，但廠商宜適量減糖鹽，消費者亦要避免過度進食，減大腸癌風險。」