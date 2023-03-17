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17/03/2023

逾半青年曾遇網絡欺凌 近半不懂幫受害人 專家倡私訊表達關心及檢舉

#網絡欺凌 #青年 #青協
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　　【晴報專訊】網絡已成日常生活不可或缺部分，網絡欺凌亦愈趨普遍。青協調查發現，過半受訪青年曾遇過網絡欺凌，但大多只會旁觀，近半人承認不懂幫助受害人，有大學生見同學被欺凌亦束手無策，只得向青協求助。

 

專家指，旁觀者對制止網絡欺凌十分重要，惟往往因缺乏應對技巧而無介入。

 

　　專家稱，大部分年輕人非對欺凌無感，鼓勵他們成為「積極旁觀者」，可透過私訊關心受害者，以及幫助檢舉不當帖文。

 

　　青協上月訪問3,488名12至24歲青年，有53.4%受訪者表示自己曾遇網絡欺凌，不過自稱是受害者的僅18%，大多只是旁觀者，有近3成稱會留意事態發展但不作行動，22.1%則稱不予理會，只有23.5%稱會向網站管理員檢舉以阻止發布或散播，會關心及陪伴受害人的亦只有9.2%。

 

有求助者因害怕不施援 多年後仍自責

 

　　對於目睹事件而不為所動的原因，近半人稱不知如何幫助受害者，亦分別有3成多稱擔心自己介入，令事態惡化或覺得自己不懂處理。青協督導主任張淑鳳指，旁觀者對制止網絡欺凌十分重要，大部分受訪者雖無採取行動，但亦非「無感覺」，只是缺乏應對技巧，例如有求助人在中學期間曾見同學遭網絡欺凌，但因害怕而不敢施予援手，結果事隔多年仍覺後悔和自責。

 

　　青協引述另一宗求助個案，事主目睹大學同學於課堂中不斷受人取笑和排擠，其改圖更被發放於電話群組，但事主擔心自己同樣受排擠，漸漸疏遠受害人，到後來目睹受害人在校園獨自飲泣，同情之下向青協求助，社工建議可私訊受害人表達支持和鼓勵，受害人最終向事主致謝，認為得到關懷和理解，減低被欺凌的痛苦和傷害。

 

倡同理心理解受害者感受

 

　　張淑鳳鼓勵年輕人以同理心，理解受害者感受，再作適當判斷及介入，如以私訊向受害者表達關懷、檢舉不當帖文等，協助減少網絡欺凌帶來的傷害。她稱，曾有高中生玩手機遊戲被其他玩家「起底」，雖然向平台舉報後，亦無法阻止資訊散播，要刪除自己所有社交平台帳號，更因此變得難以信任別人，但在朋友和社工陪伴和鼓勵下，生活和情緒都能重回正軌。

 

青協督導主任張淑鳳鼓勵年輕人理解受害者感受，作適當判斷及介入。（資料圖片）

 

 

 

轉載自: 晴報

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