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20/03/2023

4電動的士已領牌 年內或逾30部營運 料國產車主導

#電動的士 #新能源基金 #比亞迪E6
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　　【晴報專訊】政府去年提出2027年引入3,000部電動的士，上月財政預算案更推「百分百擔保」貸款助業界換車，而早年推出的新能源基金則可資助最多一半車價。運輸署數字顯示，本港上月已有4部電動的士獲發牌營運，全部為國產車比亞迪E6，本月底將再有15部申請料獲基金審批資助，另有10輛正申請中，換言之，年內或有逾30輛電動的士營運。

 

比亞迪E6早在2013年試圖打入本港的士市場，惟因續航力低而失敗，如今「捲土重來」。

 

　　綜合業內人士指，目前可供選擇的電動車款極有限，料國產車甚至單靠比亞迪一枝獨秀。有車行擔心，市場已長期由豐田皇冠的士獨大，影響車主議價能力；若情況不變，未來若單一車款構造等出問題，恐影響的士維持正常服務。

 

　　全港目前約1.8萬部的士中，約3,000部屬車齡15年以上的5座位石油氣的士，多位業界代表均認為應趁機淘汰該批舊車；而本港引入電動的士非新鮮事，政府早在2011年推出新能源運輸基金（前稱綠色運輸試驗基金）協助業界試行換車，最多資助一半。環境及生態局稱基金截至上月已批出11輛電動的士試驗，其中3輛為2013至2016年試驗的舊款電動車，8輛為去年批出的新一代電動的士；目前已初步評核15部車的試驗申請，月底將交督導委員會審批；另有約10輛申請正處理中。目前資助上限為30部，惟委員會可按情況增加；而車主可同時申請基金資助及百分百擔保。另新能源基金目前可資助安裝充電裝置費用的75%。


政府百分百擔保貸款 成換車誘因

 

　　比亞迪自2013年試圖打入本港市場，但因續航力和充電配套皆不足而失敗收場，目前4客座的比亞迪E6續航力可延長，惟與石油氣或混能的士仍相距甚遠。香港的士小巴商總會理事長周國強稱，日夜兼做的「特更車」司機較易配合充電時間，否則司機交更時難免會因充電問題而有爭拗，「大家都想用盡時間搵食，唔想浪費時間充電」。他稱，混能車與電動車車價相若，相信車主有能力都換混能車，惟近年的士牌價大跌，影響車主周轉，料政府百分百擔保貸款計劃將成為換電車誘因。

 

蔡春強

 

　　代理比亞迪的VESL營業督導蔡春強稱，雖然電動車維修暫未普及，但車身零件大減，如可節省偈油等，加上新能源車屬大勢所趨，對車主亦有吸引力。

 

業界盼增車款 惟不少品牌無意加入

 

　　據運輸署數字，本港去年中僅有1部電動的士領牌，但到今年2月已增至4部，全部皆為比亞迪E6。參考立法會文件，預算案提出的擔保計劃，貸款上限初步訂為35萬元，正好是比亞迪E6連改裝費用之內；反觀形象較時尚的Tesla Model 3，基本索價逾34萬元，未包加裝咪錶及改裝費用。

 

　　的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，本港的士行走里數是世界數一數二，兩更車共行走400至500公里，是一般電動私家車的20至30倍，故需續航力更長的「大電版」車，而電動車主要維修成本在於電池，而現只有比亞迪的電池較便宜。他稱，業界曾向美國Tesla、韓國現代、國產MG等了解，惟對方興趣不大，估計因電動私家車市場大，「做的士或貶低其形象」，部分則稱未必裝到咪錶。

 

　　忠誠車行執行董事鄭敏怡指，獲基金資助可購入2部電動的士，正揀選車款，但坦言「現時得E6獲發牌，其他行家已在試驗，希望能揀其他車款，但非所有電動車都獲批做『電的』」。

 

周國強

 

　　周國強直言，的士業界長年由皇冠的士獨大，主因零件供應充足，但變相令供應商定價上有較大話語權，盼未來引入更多車款，為乘客帶來不同體驗。另比亞迪過往在內地曾發生多次自燃意外，甚至曾召回近萬部車輛，有業界代表擔心若一廠獨大而同類事件再發生，恐影響本港的士服務。

 

　　吳坤成又提到，「快充」配套不足亦窒礙電動的士普及，目前政府就車價上「開綠燈」，惟充電站卻落後，希望當局可在擔保計劃外再增經濟誘因，如充電站推行「免電費」一段時間，吸引業界因成本減輕而盡快換車。有業內人士稱，目前不少充電站免費，故電的現每更可節省百多元燃料開支，變相「賺多咗」。

 

 

下一頁　「上斜」唔夠力 「爬山」耗電勁

 

轉載自: 晴報

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