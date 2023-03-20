首兩月盜竊案升37% 打荷包增倍 越南幫偷超市連鎖店檢60萬元贓物

【晴報專訊】本港復常後，近期盜竊案猖獗，警方今年首2個月錄得3,341宗盜竊案，較去年同期升37%，以打荷包增幅最勁，較去年多近倍；整體盜竊案被捕人數亦增近3成。

警方本月初更搗破一個越南籍盜竊集團，該集團涉嫌瞄準超市偷竊，以低巿價3成在網上放售罐裝鮑魚等贓物，行動中拘捕4名成員、及2名受低價利誘買平貨的巿民，並起獲1,300件懷疑贓物，總值約60萬元。

警方公布，今年1至2月錄得3,341宗盜竊案，較去年同期2,442宗多近37%，其中以扒竊(打荷包)增幅最勁，由26宗升至51宗，升幅逾96%；雜項盜竊和店舖盜竊則多46%和35%。同期有1,237人涉盜竊案被捕，較去年多29.8%。防止罪案科培訓及支援組總督察蔡穎鈺指，隨疫情緩和及生活復常，社會經濟活動增加，視盜竊為「搵快錢」者亦相應上升。

趁「客多職員少」落手

深水埗警區反三合會行動組案件主管高級督察楊鐵豪指，本月初主動出擊搗破1個以越南籍人士為骨幹成員的盜竊集團，起獲1,300件懷疑贓物，涉罐裝鮑魚、奶粉、手提浴室寶、插蘇拖板等貨品，初步估計總值約60萬元。

深水埗警區反三合會行動組案件主管高級督察楊鐵豪

楊指，該集團運作最少半年，瞄準超巿及大型連鎖店，專挑「人客多、職員少」時段，下手偷取無防盜磁貼及體積小的貨物，得手後運回旺角的劏房儲存，之後集團成員會逐一為贓物拍照，再以低巿價3成的價格，在社交平台放售，欲購買者需另約時間地點以現金交收。

2人貪平購貨 涉處理贓物被捕

楊指，已拘捕4名集團成員及2名到旺角劏房交收的巿民，分別涉盜竊罪及處理贓物罪，提醒巿民勿買來路不明且低於巿價商品，「不然或干犯處理贓物罪，最高可判囚14年。」

>警方指，該越南籍集團涉最少30宗盜竊案，遍布港九新界，不排除有更多人被捕。（警方fb截圖）