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21/03/2023

去年21教師被釘牌增2倍 涉性罪行虐兒師生戀等

#教育局 #教師 #嚴重違反專業操守行為 #性罪行 #師生戀 #虐兒
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　　【晴報專訊】教育局公布，去年有21名教師因嚴重違反專業操守行為而被「釘牌」，按年多2倍，主要涉及性罪行、虐兒、盜竊或與學生有超越師生關係的交往。

 

教育界指難推斷個案急升原因，但強調21宗個案仍是少數。（資料圖片）

 

　　教工會透露曾接類似個案求助，提醒教師要更自覺勿逾矩。另有業界代表稱目前社會更關注學童發展，更易揪出違規，但強調失德教師仍屬少數。

 

教育局稱，正與警方探討加強通報。（資料圖片）

 

　　教育局提交立法會文件披露，去年有21名教師遭釘牌，較2020和2021年均多2倍，涉性相關、虐兒、盜竊或超越師生關係的交往等行為。但其他涉違反操守的跟進行動如發譴責信、書面警告或勸喻則明顯下跌。局方稱，正與警方探討加強通報，警方逮捕教師後，會隨即通知教育局，方便跟進。

 

「大造文章」更易 籲與學生互動要謹慎

 

　　文件無交代個案細節，教育工作者工會主席黃建豪指，曾接到師生男女關係或肢體衝突的求助，惟不便透露是否釘牌個案，僅稱肢體衝突一般源於師生關係較差，演變成口角甚至動手爭執，與盜竊、師生戀等，同樣在學界均非十分罕見，「而咁啱去年亦較多發生」。他稱，現今科技發達，有心人可更易將師生互動的影像「移花接木」大造文章，惟虐兒、盜竊以至師生戀都不像近年關注的網上言論問題，界綫一直明確，教師要自覺避免瓜田李下，與異性互動要特別小心，建議學校及當局均要加強提醒及相關培訓。

 

　　資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，難單從被取消註冊教師數字，推斷個案急升原因，料與近年先後揭發嚴重虐兒、加上社會更關注教師操守有關，強調21宗仍是少數，《教師行為指引》去年底公布後亦有助業界更明白界綫，又稱不會因「請人難」便忽視教員質素。幼稚園教育專業交流協會執委林翠玲亦稱，幼稚園與院舍環境不同，較易及時發現及制止教員不當行為，相信不會發生類似童樂居事件。

 

 

轉載自: 晴報

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