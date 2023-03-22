  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

22/03/2023

港鐵票價掛勾物業利潤最多減0.8% 額外扣0.2% 推算今年加價2.45%

#港鐵 #可加可減機制 #利潤掛勾
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】行會昨通過港鐵票價可加可減機制檢討方案，應外界訴求加入票價調整跟港鐵香港物業利潤掛勾，最高可帶來0.8%減幅，即比近年特別扣減僅多0.2個百分點；另將近年累積的2.85%延後加幅，有4成加幅「一筆勾銷」，其餘再延後到明年。今年港鐵加價有待下周二公布的運輸業工資指數推算才能落實，惟運輸及物流局局長林世雄昨稱，假設數字為3.9%，代入方程式後，再計算連串特別扣減，港鐵將要加價2.45%。

 

 

　　另罰款機制亦有調整，單一事故最高罰款增至4,000萬，繁忙時間或3小時以上延誤罰款再「加碼」，令港鐵去年罰款增至逾億元，可在4至5月推4日「半價乘車日」。

 

林世雄

 

　　原有票價調整機制方程式中，通脹及運輸業工資指數安排不變，但由2017/18年度起訂為0的生產力因素，改為與香港物業發展利潤掛勾，視乎利潤水平減0.6%至0.8%；以去年港鐵香港物業賺104億為例，可減最多0.8%。翻查資料，港鐵在17/18至22/23年度提供0.6%特別扣減，林世雄強調，近年特別扣減無影響基本票價，但新安排下，「（生產力因素扣減）是以後生生世世都減，往後營運50年都會減。」

 

繁忙時段事故罰款加2成 單一上限4000萬

 

　　林世雄稱，在新機制下，假設未公布的運輸業工資指數為3.9%，再加上去年有0.5%加幅因幅度太小而撥入今年，而近年因應負擔能力的「封頂」機制、即加幅不可高於上年第4季家庭住戶入息中位數變幅，有累積2.85%加幅，將有1.2個百分點作特別扣減，永不追加，其餘順延到明年，港鐵另提供0.2%自願延後，結果計算中今年港鐵將加價2.45%。不過，若按新舊公式計算，3項因素組成基本加幅，分別為2.15%和2.35%，即只差0.2個百分點。但林強調，0.2個百分點將影響港鐵票價收入，後者本身「唔係細數目」。

 

　　另港鐵近年事故頻生，罰款上限亦會調整，早晚繁忙時間事故罰款加2成，延誤逾3小時或以上亦增最少300萬元，單一事故罰款上限則由2,500萬元增至4,000萬元。若以新方法計算，去年罰款由6,550萬增至逾億元。港鐵香港客運服務總監楊美珍稱，罰款若滾存至2,500萬元，便會「擇日」提供半價乘車優惠，目前已定於下月及5月的兩個周六、日提供。對罰款維持延遲31分鐘起計，林稱是避免港鐵前線有太壓力致反效果。

 

　　立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，新機制減幅出手太低，未能擺脫「賺百億仍加價魔咒」，亦對無取消隔年累積加幅感失望。議員田北辰亦批評利潤掛勾減幅「力度帶侮辱性」，罰款機制無提及高層花紅，現等於「市民罰自己」，受事故影響打工仔無法直接受惠於半價。

 

被批出手低欠力度 檢討淪「小修小補」

 

　　中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量坦言，港鐵作為上市公司，必同時考慮投資者利益，料生產力因素最多減0.8%是為避免經濟好時都不能加價，影響長遠經營，認為市民若不滿港鐵「賺太多」，可買港鐵股票「對沖」。中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，港鐵一向以物業利潤補貼車務，不能視加價為「大罪人」，但新機制複雜，對市民非好事，物業收益亦有完的一日」，認為港鐵可用若干利潤設票價穩定基金，或由政府直接用每年收取港鐵近60億元股息中扣除。

 

　　林世雄昨強調新安排下加幅遏低達3.85%，但港鐵票價結構關注組成員紀俊安質疑，數字極有「水份」，大部分非來自公式計算變動，亦無說明如何釐定生產力因素扣減幅度，質疑只是延續近年的0.6%扣減，「美其名係同物業利潤掛勾」，積壓延後加幅甚至令基數變大。他稱，理解港鐵若大幅變動方程式或要通過股東大會，要完全撇除延後加幅亦有困難，令今次檢討淪為「小修小補」。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#港鐵 #可加可減機制 #利潤掛勾

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk