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22/03/2023

綠置居下周二揀樓 錦柏苑最平3.7萬首期上車

#綠置居 #買樓 #錦柏苑 #高宏苑
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　　【晴報專訊】房委會昨公布新一期綠置居3個屋苑價單，共4,693伙以市價41折推售，售價介乎75萬至271萬元不等，當中最平單位為馬鞍山錦柏苑C座1樓10室，入場費僅75.4萬元，呎價4,097元，即首期只需3.75萬元可上車。而今期「樓王」則為油塘高宏苑A座43樓20室單位，售約271萬元，呎價5,543元，下周二（28日）開始揀樓。

 

馬鞍山錦柏苑（資料圖片）

 

高宏苑樓王售271萬

 

　　根據最新價單，今期「入場費」最低單位來自錦柏苑C座1樓10室，面積僅184平方呎，售約75.4萬元，按最低只需付5%首期計算，即3.75萬元可上車。

 

　　至於「樓王」則為高宏苑A座43樓20室面積489呎屬大單位，售價271萬元，呎價5,543元，首期要付13.5萬，惟該單位對正大馬路，可能有噪音，故設計有一個41呎「減音露台」；但若以呎價計算，最貴為A座43樓16室一個面積447呎單位售266.7萬，呎價達5,967元。另該屋苑部分高層單位或可享海景。至於粉嶺清濤苑，售價則介乎113萬至219萬。

 

　　惟今期有近1成單位屬僅得百幾呎的「納米」單位，有房委會委員擔心，若面積太細，難吸引想改善環境的公屋戶。而今期約3成單位、共1,400個配額撥給「家有長者優先選樓」；另約1成則撥給1人申請者，共有500個。

 

 

轉載自: 晴報

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