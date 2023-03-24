  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

24/03/2023

天文台料今年偏高溫 或登最熱10大 若達35℃發出極端酷熱提示

#天文台 #天氣預測 #極端酷熱
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】雖然正值春季，但本港近日溫度已達攝氏27度，猶如初夏已至。天文台預測，今年平均溫度將偏高，很大機會列入歷年最熱10大榜。天文台台長陳栢緯指，全球暖化影響「迫到埋身」，形容本港天氣「得個熱字」，天文台夏季前將推出「極端酷熱」天氣提示，提醒市民注意35度或以上高溫，而去年就有15天「極端酷熱」，為有紀錄以來最多。另今年風季於6月或之後開始，料有4至7個熱帶氣旋進入本港，惟雨量偏少。

 

本港去年已多達15天錄35度或以上（資料圖片）

 

　　本港去年全年平均氣溫為23.9度，較正常高0.4度，是自1884年有紀錄以來第6高溫；最高氣溫為35度或以上的「極端酷熱」日數更達15天，是有紀錄以來最多；去年9至11月秋季亦是錄得有紀錄以來最高溫的秋季，平均氣溫達26.4度。去年全年熱夜（即最低氣溫為28度或以上）和酷熱天氣（即最高氣溫達33度或以上）日數均為52天，分別僅次於前年最高紀錄的54天和61天。

 

全球暖化「迫到埋身」

 

　　天文台台長陳栢緯形容，全球暖化影響「迫到埋身」，以往每年僅有5至6天「極端酷熱」，但去年已有15天，現時香港天氣「得個熱字」，今年全年平均溫度料續偏高，很大機會列入歷年最熱10大榜；全年雨量則正常至偏少，但仍會受暴雨影響。鑑於酷熱氣溫長遠仍有升勢，天文台將在今年夏季前推出「極端酷熱」天氣提示，提醒市民注意35度或以上高溫和作出相應預防措施。

 

天文台台長陳栢緯

 

　　在酷熱天氣下活動易致中暑，嚴重可致命，而面對持續高溫，香港氣象學會發言人梁榮武建議，市民穿淺色薄身衫、多喝水和在出外活動前密切留意天氣警告；戶外工作者宜留意勞工處擬在夏季推出的新預防中暑指引，並多吹風扇；兒童和長者因血管擴張能力欠佳，令調節體溫的能力比一般人差，在酷熱下應避免外出，以防中暑，且要提高警覺性，「有少少唔舒服都要諗是否同高溫有關」。惟長遠而言，最治標治本方法依然是減少碳排放，倡市民「少用電、少去旅行」。陳栢緯亦籲市民盡力節能減排，以降低氣溫升幅。

 

料有4至7個熱帶氣旋

 

　　另今年風季將有機會於6月或之後開始，10月或之前結束，料有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍。對今年會否再有如「山竹」般的超級颱風襲港，他坦言，暫未能準確預測，但在極端氣溫持續、海平面上升情況下，料本港長遠將面臨超級颱風威脅。

 

　　對外界常質疑天文台掛風球的決定，他指天文台已盡最大努力及早發放訊息，但颱風路徑存變數，「好難太早講得太實」，盼市民理解。至於網民常諷刺「水浸都未黃雨」，陳解釋局部地區大雨不代表全港大雨，且暴雨警告屬全港性，但早一兩年已推出局部地區大雨預警訊號。

 

 

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#天文台 #天氣預測 #極端酷熱

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk